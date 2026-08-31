Více možností studia, do města poblíž Brna se po 20 letech vrací střední škola

Minulý týden už Základní škola Chalabalova v brněnských Kohoutovicích představila změnu ve stravování. Žáci místo klasického oběda s pevně danou porcí dostanou možnost obsluhovat se sami u bufetu ve stylu švédského stolu.
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Brněnská škola zavádí samoobslužnou jídelnu. Pomůže snížit plýtvání, věří vedení
Nejde o jedinou školu s takovou novinkou. Samoobslužný výdej zavedli též na Základní škole Jana Noháče ve Staré Břeclavi. I tam věří, že je to krok ke snížení plýtvání jídlem.
„Nákladnější byla však rekonstrukce kuchyně na Základní škole na Valtické, jež vyjde na 15 milionů korun. Probíhat bude ještě do konce září,“ uvedla mluvčí města Ivana Solaříková.
Do oprav investovali i jinde. Za téměř 100 milionů dostala nové učebny a halu Obchodní akademie a střední škola polytechnická ve Veselí nad Moravou, na Základní škole náměstí Svornosti v Brně se mohou zase radovat z opraveného bazénu.
Někde stavební práce, podobně jako v Břeclavi, zasáhnou i do školního roku – třeba na Střední škole polytechnické v Kyjově budou přibližně do konce prosince dostavovat centrum technického a inovativního vzdělávání za 255 milionů.
Pohořelice po 20 letech opět mají střední školu
Výraznější novinky se pak týkají středních škol, pro dvě z nich to bude totiž úplně první školní rok.
„Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami bude nově otevřena dvouletá střední škola s kapacitou 12 žáků, jež bude při Mateřské škole a základní škole Ivančice. Svou činnost zahájí také soukromá Střední pedagogická škola Inspira v Pohořelicích,“ vyjmenoval Petr Holeček z tiskového oddělení krajského úřadu.
Druhá zmíněná instituce přitom znamená po více než dvaceti letech od uzavření tamní obchodní akademie návrat střední školy do města. Zaměřena je na předškolní a mimoškolní pedagogiku, a to s důrazem na zodpovědnost a individuálnost žáků, ale také na osobní přístup. V prvním ročníku se otevře jedna třída a ve stejném modelu chce škola pokračovat.
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„Snažíme se vracet k takovému starému, v podstatě prvorepublikovému typu učení. Studenti tu mají například možnost se některých hodin neúčastnit, pokud by to pro ně nebylo přínosné, a učitelé mají role mentorů. Každý žák si zhruba na rok jednoho vybere a může s ním konzultovat studium i svá rozhodnutí,“ vysvětlil ředitel školy Jiří Štágl.
Zájem o pedagogické lyceum je vysoký
V řadě škol pak studium rozšiřují novými obory. Střední škola grafická v Brně přivítá první studenty ve svém technickém lyceu zaměřeném na multimediální tvorbu a 3D modelování.
„Chceme tím dát šanci i dětem, jež nejsou úplně rozhodnuté, kam budou pokračovat dál. Lyceum je možnost, jak poskytnout všeobecné vzdělávání, avšak žáci si zde budou vybírat z několika různých zaměření formou volitelných předmětů, takže jedinci ze stejné třídy pak odejdou s třeba úplně jiným zaměřením,“ popsal ředitel vzdělávacího ústavu Petr Veselý.
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Na nové lyceum, konkrétně ekonomické, vsadili i na Střední průmyslové a Vyšší odborné škole v Brně, na pedagogické zase na Střední škole Morava taktéž v Brně.
„Díky průzkumu jsme zjistili, že v Jihomoravském kraji je velká poptávka po tomto oboru, ale malá nabídka, proto jsme jej otevřeli. Zájem je znát i teď o prázdninách, rodiče volají s tím, že právě tuto formu studia hledali,“ shrnula ředitelka Petra Kalousková. Letos nastoupí kvůli nízké kapacitě jen sedmnáct žáků, v dalších ročnících by se ale měl počet navýšit.
Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice nově spustila maturitní obor sociální činnost, na Gymnáziu Moravský Krumlov mohou zase děti premiérově studovat aplikovanou informatiku. Ve zkrácené formě studia, tedy na jeden rok, byl pak na Střední polytechnické škole v Kyjově otevřen obor autolakýrník.
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27. srpna 2026