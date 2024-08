Nemám rád, když se slibuje něco nereálného, říká nový starosta Znojma

Mou vizí je moderní Znojmo, které nestojí na místě, ale udává trendy. Tak, jak se nám daří být příkladem v cestovním ruchu a kultuře, bych chtěl, aby inspirovalo i v dalších oblastech. Tato slova pronesl František Koudela (SPOLU) po zvolení starostou druhého největšího města Jihomoravského kraje.

Odkazoval tím na svoji úspěšnou desetiletou práci v čele Znojemské Besedy, příspěvkové městské organizace pořádající například Znojemské historické vinobraní.

V polovině funkčního období tak ve vedení města nahrazuje hnutí ANO a SPD nová čtyřkoalice ve složení SPOLU, Naše Znojmo, Pro Znojmo, Znojmáci s podporou dvou nezávislých zastupitelů. Většina je to křehká stejně jako ta předchozí, v jednatřicetičlenném zastupitelstvu má nová koalice šestnáct hlasů. Jak ale zdůrazňuje Koudela, jsou jeden tým se společným cílem.

Nové vedení Znojma Starostou je František Koudela (SPOLU). Spadá pod něj oblast majetku a kancelář tajemníka. O gesci bezpečnost a městská policie a také o projekt Zdravé město Znojmo se dělí s místostarostou Jakubem Malačkou (Naše Znojmo). Ten je zodpovědný i za oblast finanční, za IT a odbor přestupků.

(SPOLU). Spadá pod něj oblast majetku a kancelář tajemníka. O gesci bezpečnost a městská policie a také o projekt Zdravé město Znojmo se dělí s místostarostou (Naše Znojmo). Ten je zodpovědný i za oblast finanční, za IT a odbor přestupků. Společně s místostarostkou Bohumilou Beranovou (Znojmáci) starosta navíc řídí odbor školství, kultury a památkové péče a oblast cestovního ruchu. Beranová má na starost i komunikaci s Jihomoravským krajem, odbor živnostenský a odbor životního prostředí.

(Znojmáci) starosta navíc řídí odbor školství, kultury a památkové péče a oblast cestovního ruchu. Beranová má na starost i komunikaci s Jihomoravským krajem, odbor živnostenský a odbor životního prostředí. O odbor dopravy se Beranová dělí s místostarostou Jiřím Kacetlem (Pro Znojmo). Kacetl zodpovídá i za oblast územního plánování a rozvoje, za odbor vnitřní správy, odbor správní a stavební úřad. Investice vede společně s Malačkou.

(Pro Znojmo). Kacetl zodpovídá i za oblast územního plánování a rozvoje, za odbor vnitřní správy, odbor správní a stavební úřad. Investice vede společně s Malačkou. V radě města zasedli také Blanka Dufková a Vlastimil Tima (Naše Znojmo), Pavel Jajtner (SPOLU), Alena Paulenková (Pro Znojmo) a Jan Šťastník (nezařazený). Určené gesce mají i někteří z nich. Jajtner vede oblast sociální a zdravotní. Šťastník je zodpovědný za oblast sportu, Paulenková za školství.

Ve vedení jste si už rozdělili gesce. Zajímavostí je, že některé spadají pod více lidí. Proč?

Jsme si vědomi, že nemáme celé funkční období a zároveň toho chceme poměrně hodně stihnout. Ať už projekty kompletně uskutečnit, nebo minimálně připravit se stavebním povolením, aby se na ně mohlo navázat po dalších volbách. I když jsme velmi obezřetní, nemám rád, když se slibuje něco nereálného. A má to ještě jednu výhodu. Každý se aktivně zapojí v oblastech, jimž rozumí a jsou mu blízké. A pokud na nich spolupracuje více lidí, vznikne zastupitelnost, tudíž když je něco třeba řešit, na nikoho se nemusí čekat. V tom vidím moderní přístup jakéhokoliv úřadu, kdy úředníci cítí, že je tady nejen starosta, ale i fungující celý kolektiv vedení. Zakládám si na tom, že naše koalice je tým a na výsledcích pracujeme společně. Všichni to musí odmakat, každý je zaúkolován a vtažen do dění. Kolegům se to líbí a přistoupili na to.

V koaliční smlouvě máte právo veta. Takže když se něco nebude někomu líbit, budete diskutovat tak dlouho, než najdete řešení?

Chtěl jsem určitou záruku pro každého, přece jen jsme složení z pěti stran (Koudela bere SPOLU jako dva subjekty – ODS, jejímž je lídrem, a KDU-ČSL – pozn. red.) plus nezávislých, tak ať je jasné, že naše hlasy mají stejnou váhu. Ve finále se může stát, že patnáct nás bude mít stejný názor, ale dojdeme k tomu, že pravdu má ten šestnáctý. I to je diskuse.

Hned po zvolení koalice schválila několik bodů. Bývalé vedení třeba chtělo, aby galerie GaP hradila komerční nájemné, vy jí vracíte prostory zpět do výpůjčky.

Když tu máme šikovný spolek, kterému když pomůžeme – a neznamená to, že za něj všechno uděláme a získá sto procent dotací – je to podle mě cesta, jak z toho může Znojmo těžit. A být moderním. Proč by měla být tahounem jen radnice a pak saturovat provozní náklady, když někdo přijde s excelentním projektem a ona může jen zajistit část služeb? Vidím obrovský prostor v tom, jít nejen spolkům, ale i podnikatelům naproti. Jako se to povedlo v ulici Hradní s Enotékou a Znojemským městským pivovarem. Takových projektů může být mnohem víc. A ještě ke galerii – je špatně, když město někomu zvýší nájem, neřekne mu to dopředu a dotyčný se to dozví až po rozhodnutí rady jako v tomto případě. To je příklad naprosto špatné komunikace. I to se musí změnit.

Řešíte už i podporu waldorfské škole či příliš vysoké zisky Znojemské tepelné společnosti. Též hojně propíranou bezpečnost a problémy s nepřizpůsobivými. Bývalému vedení jste předkládali deset kroků k bezpečnějšímu a klidnějšímu Znojmu. Zabývalo se jimi?

Ne, ale některé z nich převzali do praxe těsně před ustavujícím zastupitelstvem, třeba odebírání SPZ u aut, jejichž uživatel má neuhrazené pokuty. Absolvovali jsme už i schůzky s majiteli nemovitostí s problémovými nájemníky. Chceme si to s nimi slušně vysvětlit, a pokud se něco nezmění, přistoupíme ke zvýšení daně z nemovitosti, samozřejmě jen tam, kde jsou problémy. Plánuji se rovněž seznámit s dohodou o spolupráci se státní policií, ta je velmi důležitá. Ani se zbylými kroky nebudeme otálet.

Chtěli jste dále zrušit memorandum s Mezinárodní organizací pro migraci, jež se stalo strašákem. Vaši předchůdci to udělali těsně před ustavujícím zastupitelstvem…

Memorandum bylo zbytečně třaskavé téma, špatně odkomunikované, lidem se mělo vysvětlit. Takhle se vyděsili, že do Znojma budou proudit tisíce migrantů. Tak jsme se dohodli, že ho zrušíme a budeme pokračovat v cílené podpoře uprchlíků, v reagování na aktuální situace. Jen si rozhodneme sami, komu pomůžeme a v jakém rozsahu.

Mezi koalicí a opozicí panuje dlouhodobá nevraživost. Budete se snažit hledat společnou řeč a shodu? I vy máte křehkou většinu jednoho hlasu.

Jsem si toho vědom a chci hledat cestu i ke kolegům z opozice a zapojovat je do dění. Třeba v rámci zavádění nových kroků v městské policii, mohou se zapojit a přijít diskutovat, třeba z toho vzniknou dobré nápady. Nebo k revitalizaci náměstí Svobody. Na obrázku to vypadá hezky, ale nelíbí se mi, že veřejnost neměla možnost se k záměru vyjádřit, že tam vznikne méně parkovacích míst a chybí zeleň. Navíc jsem zjistil, že ještě není ani vydané stavební povolení. Také to chce načasovat, aby rekonstrukce nezasáhla do vinobraní. A ke křehké většině – já jsem od počátku nebyl jejím zastáncem, byl jsem příznivcem široké koalice.

Nová koalice vznikla díky přechodu místostarostky Bohumily Beranové na vaši stranu. Jak dlouhé a náročné vyjednávání to bylo?

Byla to diskuse v řádu měsíců o tom, jaké jsou naše představy. Našli jsme k sobě cestu jako kolegové politici, kteří se přiklání k týmovosti a jsou rozhodnuti, že chtějí pracovat pro město. Objevují se pojmy jako „přeběhlík“, na tomhle bych ale koalici nestavěl. Musí být založená na důvěře, na tom, že to ti aktéři chtějí. Mimochodem – Naše Znojmo, jež se umístilo ve volbách druhé, ustoupilo úplně nejvíc, aby se koalice poskládala. Nikdo neměl problém s mými podmínkami, nikdo se nepřetahoval o nějaké odbory. Všem je nám jasné, že pokud máme pro město něco udělat a někam ho posunout, tak tohle je cesta. Takže to není jen o paní Beranové, ale i ostatních, kteří ustoupili a dali možnost vzniku nové a stabilní koalice.

Exstarostka Ivana Solařová (ANO) dává dění ve městě do souvislosti s krajskými volbami, v nichž kandiduje na hejtmanku.

Nám vůbec nejde o krajské volby, ale o Znojmo. Kdyby paní Solařová a Schillerová nesvolaly tiskovku (ANO oznámilo podání trestního oznámení kvůli údajnému pokusu o uplácení, kdo měl uplácet prý ale neví. Nová koalice na obvinění reagovala také trestním oznámením. – pozn. red.), tak dohoda v naší koalici byla, že o krajských volbách vůbec nebudeme mluvit, to téma nikdo nepoužije. Ale na co jsme měli čekat? Proti takovému nařčení jsme se museli bránit. Jak říkám, hledal jsem celou dobu cesty, aby se obrousily osobní animozity. Nepodařilo se to.

Solařová mluví i o návratu tradičních politických stran, jež si ve Znojmě „podávají dveře“, podivných prodejích nebo cinknutých zakázkách. Faktem je, že část politiků, kteří jsou součástí nové koalice či ji podporují, má kontroverzní pověst. To jste zvažoval?

Jde o témata, která rezonují v mediálním prostoru dlouhodobě. Věnuji tomu pozornost, je potřeba to sledovat, dát si pozor. Ale pro mě je důležité, že se o tom jen mluví a píše, ale za ty roky nikdo nic neprokázal, nezakročila policie. Jsou to jen informace a domněnky z druhé ruky.

Končíte s vedením městské organizace Znojemská Beseda. Jak to bude s vaším předsednictvím ve VOC Znojmo?

Pro mě je to koníček. Někdo chodí plavat a běhat, já mám vinařinu. Že se to povedlo dostat k rozměrům, kdy náš spolek je tahounem ostatních VOC v zemi (VOC neboli Víno originální certifikace je označení vína a jeho původu a kvality, Znojmo bylo průkopníkem – pozn. red.), je benefit, ale pořád je to jen spolek. Budu se jím zabývat ve svém volném čase. Navíc i ve spolku mám šikovné kolegy, kteří mohou nějaké povinnosti převzít. Pozice starosty je samozřejmě priorita.