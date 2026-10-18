Nový tygr si v Zoo Brno zvykl velmi rychle, rád pozoruje návštěvníky

Nový tygr sumaterský si v Zoo Brno zvykl velmi rychle, často odpočívá těsně u skla a pozoruje návštěvníky. Zoo zároveň vyjednává o příchodu samice, dorazit by měla z Indonésie. ČTK to řekl mluvčí zahrady Jan Bedřich. Tygra brněnská zoo přivezla ze zahrady v německém Krefeldu na konci září.
"Tygr je k vidění už od prvního týdne po příjezdu do naší zoo. Postupně upravujeme režim jeho zpřístupnění návštěvníkům – podle toho, jak se chová a jak se v novém prostředí cítí. O jednotlivých krocích rozhoduje především sám tygr svým chováním, samozřejmě v součinnosti s naším chovatelským týmem," popsal mluvčí.
Tygr je podle něj velmi zvídavý a rád pozoruje lidi. "Pozornost návštěvníků mu zjevně nevadí, naopak ji vyhledává. Často dokonce odpočívá přímo u skla a přítomnost lidí ho nijak neruší, což je pro nás pozitivní signál, že si na nové prostředí dobře zvyká," uvedl Bedřich.
Příští týden by šelmu chtěli chovatelé pustit také do venkovního výběhu. Ten je upravený tak, aby mu nabídl podněty a možnosti k přirozenému pohybu, průzkumu i dalším aktivitám. Pro tygra to bude další důležitý krok v zabydlování.
O příchodu tygřice zoo jedná. "Měla by dorazit až z Indonésie, ale celý proces je poměrně složitý a časově náročný. U takového přesunu je potřeba vyřídit řadu administrativních a mezinárodních náležitostí a vše se řeší také na diplomatické úrovni. Vývoz zvířete musí projít příslušným schvalovacím procesem v Indonésii," uvedl mluvčí.
Přesné datum jejího příjezdu proto není zatím známo. Cílem je podle Bedřicha vytvořit v Brně podmínky pro chov a případný odchov geneticky velmi cenných mláďat, což by bylo významným přínosem pro zachování tohoto druhu.
Tygr sumaterský patří mezi nejohroženější velké kočkovité šelmy na světě. Ve volné přírodě žije pouze na indonéském ostrově Sumatra, kde ho ohrožuje především úbytek přirozeného prostředí a také nelegální lov.