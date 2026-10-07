Novým předsedou Asociace národních parků ČR se stal Pavel Müller z NP Podyjí

Novým předsedou Asociace národních parků ČR (ANP ČR) se stal ředitel Správy Národního parku Podyjí Pavel Müller. Ve funkci nahradil bývalého ředitele Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Robina Böhnische, kterého ministr Igor Červený (Motoristé) odvolal v březnu. Asociace o tom dnes informovala v tiskové zprávě.
O zvolení nového šéfa rozhodl výbor ANP ČR, který tvoří ředitelé všech čtyř českých národních parků, tedy Pavel Hubený z národního parku Šumava, Petr Kříž z národního parku České Švýcarsko, Petr Moravec z KRNAP a právě Müller.
"Velmi si vážím důvěry, kterou jsem od kolegů dostal. Každý národní park je jiný a řeší své specifické problémy, ale věřím, že se dokážeme společně shodnout na stanoviscích, která jsou relevantní napříč všemi parky," uvedl Müller.
Podle něj je cílem, aby si asociace udržela uznávanou pozici při posuzování praktické ochrany přírody. "Spoléhám přitom na otevřenou komunikaci uvnitř asociace, v níž má každý park rovnocenný hlas. Jen tak můžeme navenek vystupovat jednotně a být silným a respektovaným partnerem," doplnil.
Kromě volby vedení se asociace na dvoudenním setkání věnovala praktickým zkušenostem s prevencí lesních i mimolesních požárů. Zástupci parků upozornili na to, že riziko požárů v přírodě s klimatickými změnami roste kvůli přibývajícím suchým létům a vyššímu počtu dní s vysokými až tropickými teplotami, a to zejména v kombinaci s lidským faktorem.
Správa Národního parku České Švýcarsko například sdílela zkušenosti s využitím dronů k monitoringu prostředí a včasnému hlášení požárů nebo s fungováním takzvaného semaforu požárního rizika. Ten preventivně varuje obyvatele i návštěvníky a při zvýšeném nebezpečí přináší omezení pohybu v přírodě.