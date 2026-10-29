Novým ředitelem divadelní platformy Terén bude šéf činohry Jihočeského divadla

Novým uměleckým ředitelem brněnské divadelní platformy Terén bude od začátku roku 2028 Jakub Čermák, současný šéf činohry Jihočeského divadla. S ním Terén povede jako provozní ředitelka Ivona Solčániová, jež je divadelní teoretičkou a také tajemnicí brněnského HaDivadla. V tiskové zprávě to dnes napsala mluvčí Centra experimentálního divadla (CED) Karolína Vaňková. Terén je jednou ze součástí CED. Dvojice nových šéfů chce do Brna přinést radikální divadlo a zkoušet, čím vším takové divadlo může být.
Čermák se Solčániovou uspěli ve výběrovém řízení s koncepcí, kterou nazvali "v umění a lásce je dovoleno vše". Čermák má za sebou kromě současného působení také práci vedoucího uměleckého gangu Depresivní děti touží po penězích a uměleckého šéfa a dramaturga pražského divadla Venuše ve Švehlovce. "Těším se na příval nové kreativní energie, která občerství brněnskou divadelní nabídku. Jakub Čermák je známý svým výrazným scénickým jazykem a precizností. Do Brna s sebou jako spolupracovníky přivede jak zkušená jména současného alternativního divadla, tak i zástupce a zástupkyně nejmladší generace tvůrců," řekl ředitel CED Jan Búrik.
Vítězný tým má v plánu rozvíjet nečekané divadelní formy, umělecky riskovat a navazovat nové spolupráce a partnerství. Součástí koncepce je také vize podpory nezávislé scény a mladých tvůrců. "Ústřední myšlenkou naší koncepce je, že české divadelní scéně chybí radikální divadlo a náš tříletý mandát bychom rádi zasvětili zkoumání, čím vším radikální divadlo může být. Věřím, že nejen nás, ale i brněnské diváky čeká mimořádně nabité a vzrušující období," uvedl Čermák, jenž v čele divadelní platformy Terén nahradí Matyáše Dlaba.
Terén vznikl před sedmi lety a je nejmladší součástí CED. Nemá vlastní herecký soubor ani stálou scénu, podporuje vznik a uvádění nových děl současného živého umění.