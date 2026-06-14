NP Podyjí chystá obnovu lokalit pro kriticky ohroženého sysla

Správa národního parku Podyjí chce podpořit návrat kriticky ohroženého sysla obecného do stepní krajiny v okolí Havraníků a Hnanic na Znojemsku. Připravuje obnovu vhodných lokalit i podmínek, které umožní propojení jednotlivých kolonií. Správa o tom informovala na webu.
"Sysel obecný je symbolem zachovalé stepní krajiny. Nestačí chránit jednotlivé kolonie, důležité je jejich propojení a podpora přirozené migrace. Právě vytvoření funkční metapopulace je hlavním cílem projektu. Současně tím podpoříme řadu dalších vzácných druhů a zachování jedinečného charakteru krajiny Havranicka a Hnanicka," uvedl náměstek ředitele Správy NP Podyjí Zdeněk Mačát.
Projekt má v následujících letech propojit ochranu přírody s udržitelným hospodařením. Počítá s obnovou a dlouhodobou péčí o stepní a travnaté plochy, podporou migrace syslů mezi lokalitami a spoluprací s vlastníky pozemků a zemědělci. Cílem je vytvoření krajiny, kde bude příroda a šetrné hospodaření v rovnováze.
Významnou součástí projektu bude také monitoring populace sysla a průběžné vyhodnocování účinnosti jednotlivých opatření. Na uskutečnění projektu se proto bude podílet i organizace ALKA Wildlife, která se ochraně sysla obecného věnuje dlouhodobě.
Sysel obecný byl ještě v minulém století běžnou součástí zemědělské krajiny teplých oblastí téměř celé České republiky. V důsledku změn hospodaření a úbytku vhodných stanovišť však z většiny území vymizel. Dnes je vedený jako kriticky ohrožený druh. Jeho ochrana však podle ochranářů není důležitá pouze pro samotného sysla. Jako typický obyvatel stepní krajiny je totiž ukazatelem jejího dobrého stavu a ochrana jeho stanovišť prospívá řadě dalších vzácných druhů rostlin a živočichů.
Národní park Podyjí, jenž spolu s Lednicko-valtickým areálem patří k nejnavštěvovanějším místům Jihomoravského kraje, je oblíbený pro možnosti pěší a cyklistické turistiky. V roce 2000 ho ocenila Rada Evropy Evropským diplomem za příkladnou péči o přírodní dědictví.