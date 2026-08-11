NP Podyjí varuje před hygienickým odpadem, v suchu se rozkládá měsíce

Správa Národního parku Podyjí apeluje na turisty, aby při návštěvě chráněného území nezanechávali v přírodě hygienický odpad. Pohozené papírové kapesníky či vlhčené ubrousky představují závažný estetický i ekologický problém. Navíc v době sucha, které v krajině panuje, se papírový kapesník rozkládá i několik měsíců. Správa parku o tom informovala na svém webu. Parkem ročně projde přes půl milionu návštěvníků.
Ochránci přírody zdůrazňují, že základem je prevence a využití toalet v obcích na okraji národního parku ještě před vyražením na trasu. "Chápeme, že na celodenním výletě si musíte občas odskočit. Národním parkem projde přes půl milionu návštěvníků za rok, proto výrazně pomůže, když všichni budeme myslet na prevenci a využijeme toalety v sídlech. Když už to na vás ale přijde v lese, nenechávejte v přírodě nepěkné vizitky," apeluje správa parku.
Pokud návštěvníci nemají možnost použít standardní toalety, doporučuje správa parku mít připravený igelitový sáček, do kterého se použité ubrousky zabalí a odnesou z chráněného území.
V případě, že turisté sáček nemají, je podle ochránců přírody nutné vyhrabat mělkou jamku, odpad do ní zahrnout, případně jej přiklopit kamenem. Používat by se měly výhradně rozložitelné papírové potřeby. Správa parku důrazně varuje před plastovými vlhčenými ubrousky, které se v přírodním prostředí nerozkládají a představují dlouhodobou zátěž pro místní ekosystém.
Národní park Podyjí, jenž spolu s Lednicko-valtickým areálem patří k nejnavštěvovanějším místům Jihomoravského kraje, je oblíbený pro možnosti pěší a cyklistické turistiky. V roce 2000 ho ocenila Rada Evropy Evropským diplomem za příkladnou péči o přírodní dědictví.