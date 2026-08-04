NS: Chybu v prohlášení vlastníka bytového domu lze opravit i po letech

Na chybu v prohlášení vlastníka, tedy dokumentu, který rozděluje bytový dům na jednotky, lze upozornit i po mnoha letech a žádat u soudu opravu. Právo domáhat se odstranění vad nepodléhá promlčení, plyne z aktuálního rozsudku Nejvyššího soudu (NS). "Nelze připustit, aby se případné nesprávnosti staly pouze plynutím času nenapravitelnými," uvedla mluvčí soudu Gabriela Tomíčková.
NS se konkrétně zabýval sporem, který se týká bytového domu v Praze-Vršovicích. Bytové družstvo upozornilo na administrativní chybu. Při změně prohlášení vlastníka prý z dokumentace omylem vypadla nebytová jednotka v podkroví domu, která se tak přestala evidovat jako samostatný prostor a stala se společnou částí domu. Družstvo se proto domáhalo opravy prohlášení vlastníka a určení svého vlastnického práva k ateliéru.
Pražské soudy žalobu zamítly. Tvrdily, že na případ dopadá obecná tříletá promlčecí lhůta, po které už se opravy nelze domáhat. NS ale pravomocné rozhodnutí zrušil a vrátil spor k odvolacímu Vrchnímu soudu v Praze, který se nyní musí věcně zabývat tím, zda je v prohlášení skutečně chyba a zda je namístě ji napravit.
Nejvyšší instance zdůraznila, že prohlášení vlastníka představuje jeden ze základních dokumentů bytového spoluvlastnictví. Určuje, které prostory jsou samostatnými jednotkami, které části domu jsou společné a jaká práva jednotlivým vlastníkům náleží. Chyba může mít přímý dopad na vlastnická práva.
Možnost domáhat se odstranění vad v prohlášení vlastníka proto plynutím času nezaniká. "Opačný přístup by mohl vést k tomu, že by chybné vymezení bytů, nebytových prostor nebo společných částí domu zůstalo trvale zachováno, přestože neodpovídá skutečnému stavu," uvedla Tomíčková.
"Rozhodnutí je významné pro vlastníky bytů, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva i správce nemovitostí. Potvrzuje, že případné chyby v dokumentech upravujících rozdělení domu na jednotky lze řešit i po mnoha letech, pokud mají vliv na vlastnická práva nebo na vymezení bytů, nebytových prostor či společných částí domu," uzavřela Tomíčková.