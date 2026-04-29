NS: Justice chybovala, když rozhodla o vydání disku bývalému zpravodajci

Městský soud v Praze chyboval, když rozhodnul o vydání paměťového disku s utajovanými informacemi bývalému zpravodajci a policistovi Janu Petržílkovi, uvedl Nejvyšší soud (NS). Policie disk zabavila v roce 2013 v trestním řízení, které pro Petržílka skončilo zproštěním. Disk byl evidovaný v utajovaném režimu "důvěrné", ale když městský soud nařídil jeho vrácení, Petržílek už neměl tak vysokou prověrku.
V jiném soudním řízení se Petržílek neúspěšně domáhal opětovného vydání osvědčení pro stupeň důvěrné. Národní bezpečnostní úřad mu nevyhověl. Nedávno Petržílkovu stížnost zamítl Nejvyšší správní soud (NSS).
Ve sporu o disk městský soud upřednostnil vlastnické právo, nicméně své rozhodnutí náležitě neodůvodnil. "Ze zcela nedostatečného odůvodnění napadeného usnesení vůbec nevyplývá, zda si byl městský soud vědom režimu utajení, v němž se informace na výše označeném disku nacházely, a že navrácením zmíněného disku zproštěnému by nutně muselo dojít k porušení zákona o utajovaných informacích," stojí v rozhodnutí senátu s předsedou Romanem Vicherkem.
NS se problematikou zabýval na základě stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO). V dané procesní situaci nemohl rozhodnutí zrušit, pouze vynést akademický výrok, že byl porušen zákon ve prospěch Petržílka.
Z odůvodnění však plyne, že rozhodnutí má přesto praktický dopad. Petržílek totiž disk ani po rozhodnutí městského soudu nedostal. Dali mu jiný, se zkopírovanými soukromými daty, ovšem bez dat spjatých s činností Bezpečnostní informační služby (BIS). Vydání původního disku se domáhá v exekučním řízení, kde lze právní názor NS zohlednit.
Petržílkův případ souvisí s únikem nahrávek zachycujících komunikaci mezi tehdejším pražským primátorem Pavlem Bémem (tehdy ODS) a lobbistou Romanem Janouškem. Nahrávky naznačovaly Janouškův vliv na kroky hlavního města pod Bémovým vedením. Obžaloba tvrdila, že o obstarání odposlechů požádal Vít Bárta zpravodajce BIS Petržílka, který mu následně předal 159 audiozáznamů. Muži vinu popírali a nakonec byli pravomocně zproštěni obžaloby.
V roce 2024 Národní bezpečnostní úřad odmítl opětovně vydat Petržílkovi osvědčení pro stupeň důvěrné, protože u něj shledal bezpečnostní rizika. Poukázal například právě na to, že se u něj v roce 2013 při domovní prohlídce mimo zabezpečený prostor našly digitální fotografie dokumentu v režimu důvěrné a také další interní, byť neutajované dokumenty BIS a policie. Další důvody, které nelze zveřejnit, obsahuje utajovaná část bezpečnostního svazku.
Petržílkovu žalobu zamítl Městský soud v Praze, kasační stížnost pak zamítl také NSS. Bezpečnostní úřad měl pro své rozhodnutí dostatečné podklady v utajované i neutajované části spisu. "Tyto podklady představovaly dostatečnou oporu pro závěry, které z nich správní orgány vyvodily," konstatoval NSS.