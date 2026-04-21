NS odmítl dovolání Bradáčové v kauze bývalého náměstka civilní rozvědky

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání v kauze bývalého náměstka Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Zdeňka Blahuta. Čelil obžalobě z podvodu a zneužití pravomoci, nakonec byl zproštěn. Dovolání podala nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová, žádala zrušení loňského rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, který potvrdil Blahutovo osvobození. Výsledek řízení ČTK zjistila z justiční databáze.
Dovolání bylo odmítnuto v neveřejném zasedání jako zjevně neopodstatněné, uvedla bez dalších podrobností mluvčí NS Gabriela Tomíčková. Nejvyšší státní zastupitelství v minulosti obsah dovolání nekomentovalo s ohledem na utajovaný režim trestního řízení.
Obžaloba v případu tvrdila, že bývalý náměstek civilní rozvědky měl informace tom, že český občan, od prosince 2015 zadržovaný v jedné z afrických zemí pro údajnou protistátní činnost, bude v zemi odsouzen a následně tamním prezidentem omilostněn v očekávání zlepšení bilaterálních vztahů.
Blahut ale podle státního zástupce v prosinci 2016 nepravdivě informoval ředitele ÚZSI o tom, že existuje možnost zajistit propuštění občana prostřednictvím intervence jedné ze sousedních afrických zemí, a to výměnou za dodávku technického zařízení v hodnotě 190 milionů korun.
Podle dřívějších informací iROZHLASu byl českým občanem misionář Petr Jašek, kterého v roce 2015 zadržely súdánské úřady. Blahut podle webu dojednal, že o propuštění Čecha se zasadí Egypt a od Česka za to dostane šest sledovacích zařízení Agáta. Podle obžaloby však šlo o krycí legendy a Blahut si peníze ponechal.
Jednání před soudy byla kvůli ochraně utajovaných informací uzavřená. Veřejně soudy vynesly pouze rozhodnutí. Pražský městský soud v dubnu 2023 dospěl k závěru, že nešlo o trestný čin. "Pokud by byly nějaké prostředky vynaloženy a cílem byla záchrana občana České republiky, nelze tvrdit, že úmysl a motiv jednání obžalovaného směřoval k tomu, aby sebe či jiné obohatil," uvedl tehdy soudce. Odvolací senát následně rozhodnutí potvrdil.
Náměstkem civilní rozvědky byl Blahut od září 2014 do ledna 2018. Policie ho obvinila v srpnu 2019.