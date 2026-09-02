NS odmítl dovolání Bradáčové v kauze převodů vojenského materiálu

Autor: ČTK
  14:57aktualizováno  14:57
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové v kauze převodů vojenského materiálu. Justice zprostila trojici mužů obžaloby z porušení povinnosti při správě cizího majetku. Bradáčová s takovým výsledkem nesouhlasila. NS se případem zabýval od loňska, rozhodl bez veřejného jednání. Výsledek ČTK zjistila z databáze InfoSoud.

Plné odůvodnění soud zatím nezpřístupnil. Rozhodnutí nemá doručené ani Nejvyšší státní zastupitelství, řekl ČTK jeho mluvčí Petr Malý.

Obžalobě čelili bývalý ředitel odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem ministerstva obrany Josef Lachman, bývalý vedoucí oddělení nepotřebného movitého majetku Roman Pavlík a bývalý ředitel státního Vojenského opravárenského podniku Adolf Veřmiřovský. Lachmana a Pavlíka žalobce vinil i ze zneužití pravomoci úřední osoby.

Obžaloba souvisela se dvěma převody vznětových motorů a další techniky. První se uskutečnil v roce 2010, druhý měl nastat v roce 2013, nakonec se ale neodehrál. Státní zastupitelství obviněným vyčítalo to, že nezjistili obvyklou cenu převáděného materiálu. Znalci v případu ale dospěli k závěru, že obvyklou cenu určit nelze.

Bradáčová podala dovolání v neprospěch všech tří aktérů. "Závěr nalézacího soudu, že nebylo možné znaleckým zkoumáním vůbec určit cenu předmětného vojenského materiálu za účelem zjištění alespoň minimální výše škody způsobené při převodech vojenského materiálu, byl podle nejvyšší státní zástupkyně nesprávný," uvedl Malý.

"Soudy se nadto dostatečně nezabývaly posouzením formy zavinění, kdy pokud neshledaly v jednání obviněných úmyslnou formu zavinění, věcně neposoudily případnou nedbalostní formu téhož jednání," doplnil Malý.

Případ se několikrát vracel žalobci k došetření. Pravomocný zprošťující rozsudek Vrchního soudu v Praze padl loni v únoru. Odmítnutím dovolání kauza definitivně končí.

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