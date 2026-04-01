NS odmítl dovolání bývalého starosty Lovosic, za postřelení soka dostal podmínku

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání bývalého místostarosty Lovosicna Litoměřicku Miroslava Závady (dříve ODS). Za postřelení manžela své milenky dostal podmíněný trest. Soud rozhodl bez veřejného jednání, výsledek ČTK sdělila jeho mluvčí Gabriela Tomíčková. Plné odůvodnění zatím není dostupné.
Ústecký krajský soud původně poslal Závadu na 12 let do vězení. Odvolací pražský vrchní soud však dospěl k závěru, že se Závada nepokusil o předem promyšlenou vraždu, ale o zabití. Ve strachu z protivníka překročil meze nutné obrany. Vrchní soud proto čin překvalifikoval a trest zmírnil.
Zabití se podle trestního zákoníku dopustí ten, kdo jiného člověka úmyslně usmrtí v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného. Za zabití hrozí tři až deset let vězení.
Závada dostal tři roky s pětiletým podmínečným odkladem. Postřelenému muži, kterému způsobil posttraumatickou stresovou poruchu, musí také uhradit přes dva miliony korun. Dalších 275.000 korun zaplatí zdravotní pojišťovně.
Incident se podle spisu stal koncem ledna 2022 v hotelu Amálka ve Straškově na Litoměřicku, kam Závada přijel s milenkou. Dorazil tam za nimi ženin manžel a s manželkou se pohádal na chodbě. Kopal a bouchal do dveří pokoje, v němž zůstal Závada, až je vyrazil.
V následné potyčce Závada svého soka postřelil do břicha legálně drženou zbraní. Podle názoru ústeckého krajského soudu si ji připravil předem a použil ji vědomě. To Závada popíral a odvolací soud se přiklonil na jeho stranu. Obhajoba usilovala o úplné osvobození, čehož nedosáhla.