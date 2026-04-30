NS odmítl dovolání dozorců, za připoutání ženy k mříži dostali podmínky

Autor: ČTK
  9:10aktualizováno  9:10
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání šesti dozorců a dozorkyň z věznice ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku, kteří dostali za mučení vězeňkyně dvouleté podmíněné tresty se stejně dlouhou zkušební dobou. Ženu připoutali k mřížím v okně cely. Vězeňkyně se už dříve zastal Ústavní soud. Aktuální rozhodnutí NS padlo bez veřejného jednání. Výsledek ČTK řekla mluvčí soudu Gabriela Tomíčková, plné odůvodnění zatím není dostupné.

Dozorci podle obžaloby odsouzenou připoutali v lednu 2020 ve stoje za ruce k vnitřním mřížím oken cely. Reagovali tak na její předchozí konfliktní chování ve školském zařízení věznice, nadávky a výhrůžky. Celkem tak strávila 3,5 hodiny, nemohla si dojít ani na záchod, pomočila se a musela podlahu sama vytřít.

V kauze opakovaně rozhodoval Okresní soud v Havlíčkově Brodě i pardubický krajský soud, který nakonec jednoho dozorce zprostil obžaloby a další poslal do kázeňského řízení. Loni však Ústavní soud vyhověl stížnosti ženy. Zdůraznil důležitost ochrany před nelidským a ponižujícím zacházením. Podle Ústavního soudu šlo o vážný zásah do její osobní sféry.

Krajský soud se loni v říjnu případem zabýval znovu a uložil dozorcům a dozorkyním podmíněné tresty. Podle předsedy senátu Aleše Holíka lze jejich počínání označit jako mučení nebo přinejmenším jako nelidské a kruté zacházení. "Zákonné podmínky pro použití donucovacího prostředku nemohly být naplněny jen tím, že poškozená vykřikovala, případně že do něčeho kopla nebo rozhazovala rukama," řekl Holík.

Zákaz činnosti krajský soud neuložil, dozorci už byli v minulosti tři roky mimo službu. Kvůli pravomocnému odsouzení navíc přestali splňovat podmínky práce v ozbrojených sborech.

