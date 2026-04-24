NS odmítl dovolání expolicisty, po jehož zákroku zemřel v Uh. Brodě mladík

Nejvyšší soud odmítl dovolání bývalého policisty, jenž dostal podmíněný trest a zákaz činnosti za usmrcení zdrogovaného mladíka v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku. Sedmnáctiletý mladík na jaře 2022 skákal do řeky a po autě. Udusil se poté, co jej zasahující policista Pavol Oprchal zalehl a zaklekl. "Dovolání bylo odmítnuto jako zjevně neopodstatněné," uvedla na dotaz ČTK mluvčí soudu Gabriela Tomíčková.
Oprchal podle pravomocného verdiktu porušil povinnosti a podmínky stanovené pro použití donucovacích prostředků. Dopustil se usmrcení z nedbalosti.
Okresní soud v Uherském Hradišti mu nejprve uložil tříletý trest vězení s podmínečným odkladem na čtyři roky. Zlínský krajský soud pak uložený trest zmírnil na dva roky s dvouletou zkušební dobou. Odvolací soudce Jiří Dufek považoval původně vyměřený trest za nepřiměřeně přísný.
Krajský soud při zkrácení délky trestu zohlednil řádný život obžalovaného i intoxikaci teenagera, která přispěla k tragickým následkům. Oprchal také pět let nesmí působit u policie a ostatních bezpečnostních sborů.
Policie proti mladíkovi zasahovala 12. května 2022 v Nivnické ulici v Uherském Brodě. Stalo se tak poté, co pod vlivem LSD skákal z mostu do řeky Olšavy a pak také na auto. Oprchal se před prvoinstančním soudem hájil tím, že si mladíka po zákroku už jen přidržoval kolenem a netlačil na něj. Obhajoba žádala zproštění obžaloby.
Oprchal by teoreticky mohl podat ještě ústavní stížnost. Musel by však argumentovat porušením svých základních práv.