NS odmítl dovolání Hlubučka, jeho vyloučení ze STAN je tak potvrzené

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka, jenž se neúspěšně bránil svému vyloučení z hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Hnutí jej zbavilo členství v souvislosti s korupční kauzou Dozimetr kolem zakázek pražského dopravního podniku, kde Hlubuček figuruje mezi obžalovanými. NS označil dovolání za nepřípustné. Stručné usnesení zpřístupnil ve své databázi.
Městský soud v Praze původně rozhodl, že vyloučení je neplatné. Odvolací Vrchní soud v Praze ale rozhodl ve prospěch STAN a vyloučení potvrdil. Podle Hlubučkova dovolání při tom vycházel pouze z novinových článků, které údajně potvrzovaly, že poškodil pověst hnutí. Navíc prý vrchní soud nezohlednil, že o jeho vině zatím nikdo pravomocně nerozhodl. Kauza Dozimetr totiž ještě není uzavřená.
Vrchní soud však podle NS postupoval správně. "Občanský soudní řád nikterak nezapovídá, aby soud v civilním řízení zohledňoval jako důkazy novinové články a jiné mediální výstupy při posuzování jednání, v jehož důsledku mělo být zasaženo do pověsti konkrétní osoby. Je na soudu, aby v rámci volného hodnocení důkazů posoudil, jakou mají tato vyjádření vypovídací hodnotu a nakolik se jeví jako přesvědčivá," píše se v usnesení senátu s předsedou Markem Doležalem.
NS připomněl, že odvolací soud neposuzoval, zda se Hlubuček dopustil trestného činu. Zabýval se jen tím, zda svým jednáním zasáhl do pověsti politického hnutí. "Odvolací soud tak neporušil zásadu presumpce neviny, neboť nijak nepředjímal výsledek probíhajícího trestního řízení, ale hodnotil, zda v médiích prezentované jednání dovolatele mělo vliv na veřejné mínění o politickém hnutí," uvedl NS.
V kauze Dozimetr nyní stojí před soudem šest lidí. Hlubuček vinu popírá. Po vypuknutí kauzy jej STAN vyzval k rezignaci na všechny posty. Předsednictvo hnutí pak v květnu 2023 bývalého starostu pražských Lysolají jednomyslně vyloučilo.
Stanovy hnutí tehdy neumožňovaly vyloučení člena z důvodu trestního stíhání. Strana tak politika zbavila členství na základě ustanovení, podle kterého mohl svým jednáním ohrozit či poškodit její pověst. Městský soud v prosinci 2023 rozhodl, že v takovém případě musí být důvody jasně specifikovány, což se podle něj nestalo. Žalobě Hlubučka proti vyloučení proto vyhověl. Odvolací soud ale poté zaujal opačné stanovisko. Konstatoval, že je z rozhodnutí "naprosto seznatelné", čeho se měl Hlubuček při výkonu svých politických funkcí dopustit a co je důvodem toho, proč byl vyloučen.