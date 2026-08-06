NS odmítl dovolání společnosti Rencar, reklamní smlouva s DPP byla neplatná

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání společnosti Rencar Praha, a definitivně tak potvrdil, že smlouva s pražským dopravním podnikem (DPP) na pronájem reklamních ploch byla od počátku neplatná. Neurčitě vymezený předmět smlouvy nelze nahradit výkladem, pozdějšími dodatky ani konsolidovaným zněním smlouvy, plyne z usnesení, které je dostupné v databázi soudu. Na usnesení upozornila Česká televize. Reakci firmy Rencar ČTK zjišťuje.
Společnost Rencar z francouzské skupiny JCDecaux žalobou požadovala potvrzení platnosti smlouvy, na jejímž základě od roku 1997 provozovala reklamní plochy v pražské MHD. Kontrakt měl původně trvat do roku 2031, v roce 2016 jej však DPP označil za neplatný a navázal spolupráci s jinými provozovateli reklamy.
Vyvolalo to vleklý soudní spor, jímž se opakovaně zabýval Obvodní soud pro Prahu 9, Městský soud v Praze i Nejvyšší soud. Podle pravomocného verdiktu smlouva dostatečně jasně nevymezovala, jakých konkrétních reklamních ploch se týká. Výklad smlouvy sice může objasňovat skutečnou vůli stran, nesmí však nahrazovat nebo doplňovat to, co ve smlouvě vůbec není vyjádřené.
Firma Rencar neuspěla ani s argumentací, že nedostatky překlenulo pozdější konsolidované znění smlouvy. Podle verdiktu šlo pouze o další dodatek k původnímu kontraktu. Absolutně neplatnou smlouvu však nelze nahradit dodatky. Soud odmítl také tvrzení, že mezi stranami vznikl stejný smluvní vztah alespoň konkludentně, tedy jejich faktickým jednáním.
NS připustil, že soudy mají přednostně hledat výklad zachovávající platnost smlouvy, avšak nelze tak kompenzovat chybějící obsah. "Výkladem nelze již učiněný projev vůle doplňovat, měnit či dokonce nahrazovat," stojí v usnesení.
Rencar v roce 1990 založil DPP, v roce 2001 většinu akcií koupila mezinárodní skupina JCDecaux. Od roku 1994 měla také smlouvu s magistrátem na provoz přístřešků MHD, která v polovině roku 2021 skončila. Vedení metropole se rozhodlo ji neprodloužit a stovky přístřešků, které firma vlastnila, nahradila vlastními. Skupina JCDecaux kvůli sporu o reklamu v MHD zažádala o mezinárodní arbitráž, ve které po České republice požadovala 553 milionů korun. Ministerstvo financí v červnu informovalo, že Česko arbitráž vyhrálo.