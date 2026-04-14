NS odmítl dovolání účetní, která na Šumpersku vybírala peníze z obecního konta

Nejvyšší soud odmítl dovolání účetní Jany Baslerové, která si tak za zpronevěru odpyká 6,5 roku ve vězení. Z konta obecního úřadu v Jindřichově na Šumpersku zpronevěřila téměř 24 milionů korun. Nejvyšší soud rozhodoval bez veřejného jednání, výsledek ČTK řekla jeho mluvčí Gabriela Tomíčková. Plné odůvodnění zatím není v databázi soudu dostupné.
Účetní v minulosti přiznala vinu, nesouhlasila však s trestem, který zahrnuje také pětiletý zákaz činnosti a plnou náhradu škody. Po neúspěchu u Nejvyššího soudu by teoreticky ještě mohla podat ústavní stížnost. V kauze byl souzen také její syn Ondřej, kterého soud potrestal za spolupachatelství v části případů dvouletým podmíněným trestem s tříletou zkušební dobou.
Žena podle pravomocného rozsudku peníze deset let svévolně vybírala z bankomatů, celková škoda se přibližuje ročnímu rozpočtu obce. Využila přitom svého postavení, které si za léta působení na úřadě vybudovala.
Obžaloba čítá více než tisíc bodů v podobě jednotlivých výběrů, žena měsíčně takto ke svému platu získala dalších v průměru 200.000 korun. Kam peníze zmizely, se nedohledalo, měla však několik bankovních účtů i drahá vozidla, jezdila na zahraniční dovolené.
Na případ se přišlo poté, co nové vedení v roce 2020 upozornilo na nesrovnalosti v auditu. Následovala kontrola krajského úřadu a trestní oznámení. Baslerová dostala výpověď, proti propuštění se pak tři roky bránila u soudu. Právní zástupce obce už dříve uvedl, že v civilním řízení podal žalobu i na tři bývalé starosty a auditory, kteří měli účetnictví kontrolovat.