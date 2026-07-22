NS odmítl dovolání ženy odsouzené na 20 let za vraždu exmanžela

Nejvyšší soud (NS) dnes v neveřejném zasedání odmítl dovolání ženy, která podle pravomocného rozsudku zosnovala vraždu bývalého manžela, podnikatele z Plzeňska. Má si odpykat 20 let vězení. ČTK o rozhodnutí informovala mluvčí NS Gabriela Tomíčková.
Dva komplicové, kteří vraždu vykonali, se na nejvyšší instanci neobrátili. Ženin nevlastní bratr si tak odpyká 20 let, její známý Michal Švadlena 13 let. Mírnější trest dostal, protože spolupracoval s policií.
Trojici hrozily až výjimečné tresty přes 20 let vězení. Podle verdiktu spáchali vraždu podnikatele a starosty ze zištných důvodů, navíc velmi surově. Oba muži se k činu přiznali, žena vinu popřela.
Podle obžaloby se trojice na vraždě domluvila. V říjnu 2023 žena vylákala exmanžela do svého pražského bytu. Když byl v koupelně, pustila dovnitř komplice, kteří muže usmrtili. Použili železnou tyč a hřebíkovačku. Tělo naložili do auta a odvezli do lesa nedaleko Benešovic na Tachovsku, kde vůz zapálili. Trojice podle obžaloby chtěla přes dítě zavražděného získat peníze z dědictví.
Švadlena u hlavního líčení uznal celou obžalobu. Ženin nevlastní bratr tvrdil, že podnikatele zavraždil, ale jeho sestra o tom nic nevěděla. Do bytu v hlavním městě ho prý vylákal sám. Soudy tomu ale neuvěřily. Iniciátorkou činu byla podle rozsudku žena, přestože se nepodílela přímo na usmrcení.
Obhajoba dlouhodobě argumentovala tím, že klientka zažívala dlouholetý stres a byla obětí domácího násilí. Podle Městského soudu v Praze, který se případem zabýval jako první instance, se tvrzení o násilném chování exmanžela nepotvrdilo, naopak se prokázal finanční motiv vraždy. Žena sice dostávala výživné, ale nijak vysoké. Ženin nevlastní bratr a Švadlena nepracovali a měli vysoké dluhy.