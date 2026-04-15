NS: Soud v Praze se znovu bude muset zabývat sporem o miliony z Key Investments

Autor: ČTK
  10:54aktualizováno  10:54
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Odvolací Vrchní soud v Praze se bude muset znovu zabývat sporem týkajícím se vrácení více než 106 milionů korun Praze 13, které městská část obdržela od Key Investments těsně předtím, než tato firma skončila v konkurzu. Nejvyšší soud (NS) předchozí rozhodnutí vrchního soudu zrušil. NS uvedl, že když obchodník s cennými papíry vrátí peníze jen jednomu zákazníkovi těsně před zahájením insolvenčního řízení, může to být považováno za zvýhodnění, a tedy neúčinný úkon. V tiskové zprávě o tom dnes informovala mluvčí soudu Gabriela Tomíčková.

Podle NS má verdikt významné dopady pro insolvenční praxi, protože zdůrazňuje nutnost rovného zacházení se všemi zákazníky obchodníků s cennými papíry. Nejvyšší soud vrátil věc k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud ve sporu rozhodoval už v roce 2021, kdy také vyhověl dovolání správce. Ve sporu insolvenční správce tvrdí, že Praha 13 obdržením částky získala vyšší uspokojení, než jaké by jí připadlo v konkursu. Městský soud v Praze a následně i Vrchní soud v Praze žalobu insolvenčního správce zamítly s odůvodněním, že šlo o zákaznický majetek, který nepatří do majetkové podstaty, a jeho vrácení tak nemohlo poškodit ostatní věřitele.

Nejvyšší soud však tento závěr nepřijal - zdůraznil zvláštní právní režim vypořádání zákaznického majetku podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. "Insolvenční správce obchodníka s cennými papíry může odporovat platbě, kterou dlužník vrací zákaznický majetek jen jednomu ze zákazníků, pokud šlo o peněžní prostředky, z nichž měli (mohli) být poměrně uspokojeni i další zákazníci tohoto dlužníka," uvedla mluvčí NS.

NS se zabýval také situací, kdy obchodník použije zákaznické prostředky v rozporu se smlouvou, například na úvěrování jiné firmy. Uzavřel, že po dobu takového neoprávněného použití nejde o zákaznický majetek, jakmile se však prostředky vrátí zpět do dispozice obchodníka s cennými papíry, opět získávají charakter zákaznického majetku.

Key Investments je od roku 2012 v konkurzu. Návrh na insolvenci na sebe firma podala sama s odůvodněním, že cenné papíry, které pro klienty spravovala, jsou takřka zcela převedeny jinam. Dodnes se neví, kde peníze skončily. Manažeři dostali nepodmíněné tresty vězení. Mezi poškozenými je 45 subjektů, k nimž náleží 36 jednotlivců, čtyři právnické osoby a pět samospráv - Sokolov, Lázně Bohdaneč, Votice a městské části Praha 6 a 10.

Městská část Praha 13 také patřila mezi klienty Key Investments. Vložené peníze včetně úroků ale získala na poslední chvíli zpět.

