NS vrátil na začátek spor o čtvrt miliardy Kč mezi Hradcem Králové a ABD Invest

Nejvyšší soud (NS) vrátil na začátek spor mezi Hradcem Králové a společností ABD Invest, která od města žádá zhruba čtvrt miliardy korun v souvislosti s přestavbou a provozem zimního stadionu. Firma původně s nárokem neuspěla, nyní bude znovu rozhodovat Okresní soud v Hradci Králové, zjistila ČTK z úřední desky, kde je rozsudek dočasně zpřístupněný.
Spor začal poté, co město předčasně ukončilo smlouvu s ABD Invest. Firma pak zažalovala město o peníze, které podle svého vyjádření vložila do rekonstrukce stadionu. Město nárok neuznalo, naopak uplatnilo u soudu vlastní pohledávky vůči ABD Invest.
Po zásahu NS musí případ znovu projednat okresní soud. NS zdůraznil, že plnění, které si strany poskytnou na základě neplatné smlouvy, je nutné vypořádat podle pravidel o bezdůvodném obohacení.
"Vytkl soudům nižších stupňů, že si neujasnily skutkový základ a povahu nároků uplatněných žalobkyní, nepřezkoumatelným způsobem vypořádaly započtení postoupených pohledávek, nedostatečně odůvodnily závěr o rozporu námitky promlčení s dobrými mravy a pochybily při aplikaci judikatury vztahující se k právní úpravě účinné do 31. prosince 2013," uvedla mluvčí NS Gabriela Tomíčková.
Spor má složitý vývoj. Původní soudkyně žalobu firmy dvakrát zamítla kvůli promlčení, ale krajský soud v obou případech rozhodnutí zrušil. Soudkyně pak odešla do důchodu, případ převzala její kolegyně a dokazování se opakovalo.
Zastupitelé Hradce Králové v minulosti schválili návrh smíru, v němž by město firmě zaplatilo 20 milionů korun. Nakonec však smluvní strany ke smíru nedošly.
Okresní soud v září 2024 přiznal firmě necelých 12 milionů korun, zbytek zamítl s ohledem na zápočet vzájemných pohledávek. Krajský soud v Hradci Králové loni v červnu rozsudek změnil a žalobu zamítl v plném rozsahu, zohlednil totiž také pohledávku vůči firmě, kterou město odkoupilo od banky.
Hradec Králové kontrakt s ABD Invest na přestavbu stadionu uzavřel v roce 2006 a měl trvat do roku 2022. Projekt počítal s tím, že firma jako nájemce promění stadion v moderní arénu bez toho, že by město muselo naráz investovat stamiliony korun.
Na jaře 2011 radnice začala tvrdit, že kontrakt je pro město nevýhodný a že skutečná hodnota rekonstrukce nedosahuje deklarované hodnoty. V roce 2012 město oznámilo, že smlouvu pokládá za neplatnou, protože obchází zákon o veřejných zakázkách, a v prosinci 2013 stadion od firmy převzalo.
Na stadionu hraje zápasy a má zázemí extraligový klub Mountfield HK, který spoluvlastní město a firma Mountfield.