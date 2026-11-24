Nejvyšší soud (NS) zrušil čtyři rozsudky Krajského soudu v Praze ve sporech, v nichž Stavební bytové družstvo Svatopluk vymáhá po svých členech stovky tisíc korun za užívání bytů v Horoměřicích u Prahy. Družstvo prozatím se žalobami neuspělo, NS spory vrátil odvolacímu krajskému soudu k novému projednání. Důvodem pro zásah nejvyšší instance bylo použití nesprávného zákona. Z rozsudků nelze vyvozovat, zda družstvo nakonec peníze vysoudí. Všechna čtyři rozhodnutí jsou dočasně zpřístupněná na úřední desce.
Spory kolem domů v Horoměřicích souvisí s kauzou společnosti H-System. Členové družstva domy dokončili svépomocí po jejím krachu. Soudy později dospěly k závěru, že členové v podstatě investovali do cizího majetku. Za roky 2016 až 2021 muselo družstvo zaplatit správci 36,6 milionu korun plus úroky jako náhradu bezdůvodného obohacení za neoprávněné užívání bytových domů.
Družstvo sumu rozpočítalo mezi jednotlivé uživatele bytů, odečetlo nízké nájemné, které mu platili, a zažalovalo je. Ve čtyřech kauzách, které nyní rozhodoval NS, se žalovaná částka pohybovala mezi 482.000 a 734.000 korun.
Okresní soud Praha-západ žaloby zamítl s tím, že nároky jsou promlčené. Krajský soud v Praze rozsudky potvrdil, ale z jiného důvodu – podle něj družstvu nárok vůbec nevznikl, a promlčením se proto vůbec nezabýval.
NS ale nyní upozornil na to, že krajský soud posuzoval spory podle nového občanského zákoníku, který stanovuje, že pronajímatel má z neplatné smlouvy nárok jen na sjednanou úplatu, kterou nájemci řádně platili. Na smlouvy z let 2003 a 2005 ale dopadá starý občanský zákoník, který platil do roku 2013.
Zároveň NS odmítl argumentaci družstva, že zaplacením 36,6 milionu korun do konkurzní podstaty plnilo dluh za své členy, a má tak vůči nim takzvaný regresní nárok podle nového občanského zákoníku. Družstvo podle NS plnilo pouze svůj vlastní závazek, protože domy neoprávněně přenechalo jiným a nevyklidilo je. Navíc použití konkrétního ustanovení nového občanského zákoníku je vyloučeno už samotným faktem, že se věc řídí starým zákoníkem.
Otázkou případného promlčení se NS nezabýval. Měl by se k ní vyjádřit krajský soud, až bude znovu projednávat odvolání družstva proti verdiktům okresního soudu.
Společnost H-System uzavřela po založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu o miliardu korun. Majoritního akcionáře Petra Smetku soudy za vytunelování firmy potrestaly 12 lety vězení. Situace členů Svatopluku je specifická tím, že si byty na vlastní náklady dostavěli, ovšem bez souhlasu konkurzního soudu.
Soudy už dříve rozhodly také o tom, že družstvo má zajistit vyklizení nemovitostí, které spadají do konkurzní podstaty.