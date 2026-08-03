NS: Vyúčtování od dodavatele plynu nelze automaticky pokládat za správné

Vyúčtování od dodavatele plynu nelze automaticky pokládat za správné a bezchybné. Zákon v tomto kontextu nezná "presumpci správnosti", upozornil Nejvyšší soud (NS). Zrušil rozsudek, podle kterého měla firma z Ivančic na Brněnsku zaplatit společnosti innogy Energie přes 819.000 korun za dodávky plynu, přestože vyúčtování zpochybňovala. Znovu rozhodne Krajský soud v Brně. Rozsudek je dočasně zpřístupněný na úřední desce.
Justice původně rozhodla ve prospěch innogy Energie. Vycházela z názoru, že u vyúčtování založeného na údajích od provozovatele distribuční soustavy platí presumpce správnosti a že odběratel je řádně nereklamoval.
NS tento závěr odmítl. Připomněl, že ve sporném soudním řízení nese každá strana jednak břemeno tvrzení, tedy musí tvrdit konkrétní skutečnosti, a jednak důkazní břemeno, tedy musí svá tvrzení podložit důkazy. Výjimku představují pouze případy, kdy zákon nebo smlouva stanoví právní domněnku či jiné obdobné pravidlo, které důkazní břemeno modifikuje.
Energetický zákon ani související prováděcí předpisy žádnou právní domněnku správnosti vyúčtování odběru plynu nestanoví, zdůraznil NS. Stejně tak ji neobsahovala ani uzavřená smlouva. Justice proto nemohla vycházet z předpokladu, že vyúčtování je správné jen proto, že bylo vystaveno na základě údajů od provozovatele distribuční soustavy, případně na základě odhadu.
"Právní domněnku nelze vytvářet soudním rozhodnutím bez opory v zákoně nebo smlouvě. Samotná existence vyúčtování proto nepostačuje k tomu, aby bylo důkazní břemeno automaticky přeneseno na odběratele," uvedla mluvčí soudu Gabriela Tomíčková.
Krajský soud se musí nárokem zabývat znovu, tentokrát bez použití domněnky správnosti vyúčtování.