NS: Za dvojnásobný pokus o vraždu násilnického manžela si žena odpyká 12,5 roku

Autor: ČTK
  10:51aktualizováno  10:51
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Za dvojnásobný pokus o vraždu násilnického manžela si žena s konečnou platností odpyká 12,5 roku ve vězení. Její dovolání odmítl Nejvyšší soud (NS), zjistila ČTK z justiční databáze. Plné odůvodnění zatím nezveřejnil. Pardubický krajský soud ženě původně vyměřil patnáctiletý trest, odvolací Vrchní soud v Praze ale verdikt vzhledem k okolnostem zmírnil pod zákonnou sazbu.

Manželé spolu mají tři dcery. Muž zneužíval pervitin i alkohol. Žena se jej snažila opustit, ale vracela se k němu poté, co páchal demonstrativní sebevraždy. V roce 2023 ho zkusila otrávit, v následujícím roce jej po hádce bodla. Muži se nic závažného nestalo.

Za opakovaný pokus o vraždu hrozilo ženě 15 až 20 let odnětí svobody. "Máme za to, že tento případ je případem, ve kterém je na místě snížení trestu pod spodní hranici," uvedla loni předsedkyně odvolacího senátu Michaela Pařízková. Zdůraznila, že muž svou manželku pronásledoval a napadal, šlo o toxický vztah a žena nebyla schopná vyřešit situaci racionálně.

Žena se nejprve v únoru 2023 pokusila manžela za pomoci svého švagra otrávit prášky, které mu v Ostravě přidala do jídla a piva. Muž však nic z toho nezkonzumoval, protože byl v té době pod vlivem drog a neměl chuť k jídlu. Soud tehdy ženu neposlal do vazby, kterou nahradil dohledem probačního úředníka. Následně pak na manžela v říjnu 2024 zaútočila nožem v pardubickém bytě svého nového partnera.

Útoku předcházelo popíjení alkoholu a hádka. Žena podle pravomocného verdiktu muže opakovaně vyzývala, aby byt opustil. Když jí dal pohlavek, až spadla na skříň, došla si do kuchyně pro nůž a manžela bodla jednou do hrudníku a jednou do zad. Muž z místa sám odešel, po ošetření ho z nemocnice propustili ještě tentýž den. Jediným přímým svědkem útoku byla nejstarší, tehdy šestiletá dcera, která se později svěřila vychovatelce v družině.

Žena se k útoku přiznala. Tvrdila ale, že si vzpomíná jen na první ránu. "Bohužel jsem nezvládla situaci, byla jsem pod velkým psychickým tlakem, vyčítám si to, nedokážu si to vysvětlit a stydím se za to," řekla odvolacímu senátu. "Tohle by nezvládla žádná žena. Kdyby si nechal pomoct a nechal se léčit, mohli jsme v klidu žít," dodala.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku

Pavučinec plyšový, smrtelně jedovatá houba.

Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na světě. A u další houby - pavučince plyšového se lidem zle udělá klidně až po 20 dnech. Stejně jako...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

Do Prahy míří originál, který patří k nejcennějším předmětům světa. Znáte Britskou Guyanu?

Legendární Britská Guyana má hodnotu přes čtvrt miliardy českých korun.

Začátkem září se pražský Obecní dům promění v nejstřeženější trezor v Evropě. Třetí pokračování prestižní výstavy s názvem Poklady světové filatelie představí rarity v celkové hodnotě blížící se...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Máte řidičák na traktor? V Čáslavi si můžete vyzkoušet své umění za volantem veteránů

Akce Pradědečkův traktor vždy přitáhne hodně návštěvníků.

Zkuste najít kluka, který by se alespoň jednou v životě nechtěl posadit za volant traktoru. V Čáslavi jim to sice úplně neumožní, alespoň ne těm nejmenším, zato si všichni mohou prohlédnout stroj,...

Dobrá zpráva pro české fanoušky. Na hokejové MS 2027 to budou mít kousek. Koho máme ve skupině?

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovinsko - Česko, 16. května...

Hokejové mistrovství světa ještě neskončilo, ale fanoušci se mohou těšit už na to příští. Pokud se předpoklady potvrdí, budou to mít na MS 2027 opravdu jen kousek. Češi by totiž měli odehrát základní...

Dálnici D1 mezi hranicí s Polskem a Bohumínem v noci uzavřela nehoda

ilustrační snímek

Dálnici D1 mezi hranicí s Polskem a Bohumínem na Karvinsku uzavřela nehoda, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. V noci na dnešek to...

7. června 2026  3:43,  aktualizováno  3:43

Dálnici D1 mezi hranicí s Polskem a Bohumínem v noci uzavřela nehoda

ilustrační snímek

Dálnici D1 mezi hranicí s Polskem a Bohumínem na Karvinsku uzavřela nehoda, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. V noci na dnešek to...

7. června 2026  3:43,  aktualizováno  3:43

ŘSD: Dálnici D1 mezi hranicí s Polskem a Bohumínem uzavřela nehoda

ilustrační snímek

Dálnici D1 mezi hranicí s Polskem a Bohumínem na Karvinsku uzavřela nehoda, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. V noci na dnešek o tom...

7. června 2026  3:25,  aktualizováno  3:25

Pyrotechnik našel v domě v Toužimi zřejmě zábavní pyrotechniku domácí výroby

ilustrační snímek

Pyrotechnik našel při prohlídce bytu v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku, kde v sobotu explodovala při manipulaci neznámá látka, zřejmě zábavní...

7. června 2026,  aktualizováno 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hvězdárna v Jindřichově Hradci slaví 65 let fungování

Zbyšek Prágr působí čtvrtým rokem jako astronom v hvězdárně a planetáriu v...

Jindřichohradecká hvězdárna letos slaví 65 let a při té příležitosti chystá pro zájemce speciální program. Oslavy se uskuteční 13. června.

6. června 2026  23:28

Cerave na prvních celosvětových CerAwards přivítalo více než 100 oceněných tvůrců obsahu z 22 zemí

6. června 2026  21:58

Bybit EU posiluje své postavení v Evropě před přechodem na regulaci MiCAR

6. června 2026  21:46

Autobus v Otrokovicích srazil na přechodu dva chodce, jeden zemřel

ilustrační snímek

V centru Otrokovic na Zlínsku dnes v podvečer srazil autobus na přechodu pro chodce dva lidi, jeden z nich zemřel. Žádný z cestujících v autobuse se při nehodě...

6. června 2026  20:08,  aktualizováno  20:08

V Toužimi na Karlovarsku vybuchla neznámá látka, dva lidé jsou zranění

ilustrační snímek

V panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku dnes vybuchla při manipulaci dosud neznámá látka. Při explozi se podle prvotního šetření policie zranili dva lidé....

6. června 2026  20:05,  aktualizováno  20:30

Dnes se konaly závody osmiveslic s kormidelníkem na Vltavě mezi železničním mostem a Palackým mostem na dráze vyznačené bójemi a s doprovodným motorovým člunem za sledování nejen diváky na náplavce...

vydáno 6. června 2026  21:41

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Dnes se konaly závody osmiveslic s kormidelníkem na Vltavě mezi železničním mostem a Palackým mostem na dráze vyznačené bójemi a s doprovodným motorovým člunem za sledování nejen diváky na náplavce...

vydáno 6. června 2026  21:40

Dnes se konaly závody osmiveslic s kormidelníkem na Vltavě mezi železničním mostem a Palackým mostem na dráze vyznačené bójemi a s doprovodným motorovým člunem za sledování nejen diváky na náplavce...

vydáno 6. června 2026  21:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.