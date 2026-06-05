NS: Za dvojnásobný pokus o vraždu násilnického manžela si žena odpyká 12,5 roku

Za dvojnásobný pokus o vraždu násilnického manžela si žena s konečnou platností odpyká 12,5 roku ve vězení. Její dovolání odmítl Nejvyšší soud (NS), zjistila ČTK z justiční databáze. Plné odůvodnění zatím nezveřejnil. Pardubický krajský soud ženě původně vyměřil patnáctiletý trest, odvolací Vrchní soud v Praze ale verdikt vzhledem k okolnostem zmírnil pod zákonnou sazbu.
Manželé spolu mají tři dcery. Muž zneužíval pervitin i alkohol. Žena se jej snažila opustit, ale vracela se k němu poté, co páchal demonstrativní sebevraždy. V roce 2023 ho zkusila otrávit, v následujícím roce jej po hádce bodla. Muži se nic závažného nestalo.
Za opakovaný pokus o vraždu hrozilo ženě 15 až 20 let odnětí svobody. "Máme za to, že tento případ je případem, ve kterém je na místě snížení trestu pod spodní hranici," uvedla loni předsedkyně odvolacího senátu Michaela Pařízková. Zdůraznila, že muž svou manželku pronásledoval a napadal, šlo o toxický vztah a žena nebyla schopná vyřešit situaci racionálně.
Žena se nejprve v únoru 2023 pokusila manžela za pomoci svého švagra otrávit prášky, které mu v Ostravě přidala do jídla a piva. Muž však nic z toho nezkonzumoval, protože byl v té době pod vlivem drog a neměl chuť k jídlu. Soud tehdy ženu neposlal do vazby, kterou nahradil dohledem probačního úředníka. Následně pak na manžela v říjnu 2024 zaútočila nožem v pardubickém bytě svého nového partnera.
Útoku předcházelo popíjení alkoholu a hádka. Žena podle pravomocného verdiktu muže opakovaně vyzývala, aby byt opustil. Když jí dal pohlavek, až spadla na skříň, došla si do kuchyně pro nůž a manžela bodla jednou do hrudníku a jednou do zad. Muž z místa sám odešel, po ošetření ho z nemocnice propustili ještě tentýž den. Jediným přímým svědkem útoku byla nejstarší, tehdy šestiletá dcera, která se později svěřila vychovatelce v družině.
Žena se k útoku přiznala. Tvrdila ale, že si vzpomíná jen na první ránu. "Bohužel jsem nezvládla situaci, byla jsem pod velkým psychickým tlakem, vyčítám si to, nedokážu si to vysvětlit a stydím se za to," řekla odvolacímu senátu. "Tohle by nezvládla žádná žena. Kdyby si nechal pomoct a nechal se léčit, mohli jsme v klidu žít," dodala.