NS zamítl dovolání děčínských soudců, šlo o evidenci docházky a stravenky

Nejvyšší soud (NS) zamítl dovolání děčínských soudců, kteří podali neúspěšnou žalobu kvůli stravenkám a evidenci docházky. Vedení okresního soudu nechybovalo, když stravenky podmínilo elektronickou evidencí docházky a nejméně tříhodinovou přítomností v budově. Rozhodnutí je dočasně zpřístupněné na úřední desce.
Z povahy funkce soudce podle NS plyne, že se v určité části pracovní doby musí zdržovat v soudní budově. Vede jednání, komunikuje s kolegy či účastníky řízení, případně vykonává další činnosti, které nelze provádět mimo budovu. "Podmínění vzniku práva soudce na poskytnutí stravovací poukázky výkonem jeho pracovní činnosti v určitém minimálním časovém rozsahu přímo v soudní budově a elektronickou evidencí přítomnosti soudce v této budově proto zákonnému vymezení obsahu funkce soudce neodporuje," stojí v rozsudku.
Osm děčínských soudců, tedy necelá třetina sestavy, podala žalobu kvůli nároku za říjen 2022, konkrétně se domáhali připsání kreditů na elektronickou stravenkovou kartu. U Okresního soudu v Lounech, který se žalobou zabýval v první instanci, za ně hovořil Štěpán Klapka. Poukazoval na to, že soudce je soudcem 24 hodin denně, bez ohledu na to, zda zrovna pracuje v sídle soudu, anebo někde jinde. Podmínku tří hodin v budově pokládal za diskriminační a nekolegiální.
Předseda soudu Jan Tichý argumentoval tím, že elektronická evidence docházky je důležitá mimo jiné z bezpečnostního hlediska, protože v případě mimořádné události lze rychle zjistit, kdo je v budově. Interní pravidla zohledňují podle Tichého specifické postavení soudců a nejsou nijak obtěžující.
Lounský soud žalobu zamítl. Požadavek elektronické docházky není podle rozsudku nepřiměřený, stravenky nepředstavují hmotné zabezpečení soudce, ale jen nenárokový benefit. Zaměstnavatel si tak může stanovit podmínky jeho vyplácení.
Děčínští soudci se odvolali ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem. Také odvolací senát uvedl, že Tichý měl právo stanovit podmínky pro vyplácení benefitu. Zavedení evidence přítomnosti soudců v budově není podle krajského soudu ani zásahem do soudcovské nezávislosti.
NS dovolání šesti soudců zamítl. V případě dvou dalších řízení zastavil kvůli nezaplacení soudního poplatku.