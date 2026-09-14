NS zamítl dovolání Jandejska, chtěl omluvu od Fialy za výrok o podpoře Kremlu

Nejvyšší soud (NS) zamítl dovolání zemědělského podnikatele Zdeňka Jandejska ve sporu s bývalým premiérem Petrem Fialou (ODS). Jandejsek po Fialovi žádal omluvu a odškodnění kvůli výroku, podle kterého se pořadatelé protestu zemědělců v únoru 2024 netajili podporou Kremlu, a kvůli dalším souvisejícím vyjádřením. Se žalobou neuspěl. NS své rozhodnutí dočasně zpřístupnil na úřední desce.
"Pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí," uvedl dnes Fiala na síti X a doplnil emotikon, který vyjadřuje nadhled.
Fiala podle justice zveřejnil sporné výroky v rámci výkonu funkce premiéra. Potenciálně by tedy za ně odpovídal stát, nikoliv Fiala, a žaloba by musela mířit na Českou republiku. Nic na tom nemění ani skutečnost, že sporný příspěvek se v roce 2024 objevil na Fialově účtu v síti X.
"Z obsahu posuzovaného sdělení je i přes jeho stručnost zřejmé, že autor se vyjadřuje k záležitosti týkající se celé vlády, a to právě z pozice jejího předsedy, takže i když k tomu využil platformu zřízenou původně jako jeho osobní účet, v daném případě není pochyb, že touto cestou hodlal plnit úkoly plynoucí z jeho funkce a že obsahem sdělení z těchto mezí nevykročil," stojí v rozhodnutí NS.
Jandejsek je bývalý prezident Agrární komory ČR a majitel firmy Rabbit Trhový Štěpánov. V roce 2024 se zapojil do protivládních zemědělských protestů.
"Demonstrace nemá s bojem za lepší podmínky zemědělců mnoho společného. Demonstraci pořádají lidé, kteří se netají např. svou podporou Kremlu a sledují jiné cíle než zájmy zemědělců," napsal tehdy Fiala na síti X. Jandejsek tvrdil, že mu poté začali z firmy odcházet ukrajinští zaměstnanci, a vznikla mu tak škoda.
Obvodní soud pro Prahu 1 žalobu zamítl, Jandejsek neuspěl ani s odvoláním k Městskému soudu v Praze, podle kterého Fialův výrok nebyl vulgární ani nepřiměřený. Odvolací soud také připomněl, že Jandejsek nebyl v příspěvku předsedy vlády jmenovaný. Jandejsek považuje Fialův výrok za lež. Nyní by se ještě mohl obrátit se stížností na Ústavní soud.
Na protest části zemědělců do Prahy přijelo kolem 800 traktorů, akce se účastnilo 4000 až 5000 lidí. Farmáři požadovali, aby česká vláda odstoupila od unijní Zelené dohody pro Evropu, tzv. Green Dealu. S protestujícími zemědělci přišli i lidé, kteří se opakovaně účastnili demonstrací proti tehdejší Fialově vládě, a například ji vyzývali k podání demise. Část zemědělců protest proto opustila a Agrární komora ČR, Zemědělský svaz ČR i Asociace soukromého zemědělství se od demonstrace distancovaly.