NS zrušil verdikt, dle kterého měl stát platit pojišťovně náhradu za monopol VZP

Nejvyšší soud (NS) zrušil verdikt, podle kterého měl stát vyplatit pojišťovně Slavia náhradu škody 36 milionů korun. Kvůli změně zákona dočasně přišla o možnost nabízet cestovní zdravotní pojištění cizincům s dlouhodobým pobytem. Monopol měla Pojišťovna VZP. Verdikt ve prospěch Slavie nebyl podle NS dostatečně odůvodněný a nevypořádal se s argumenty státu. Spor se vrací k Obvodnímu soudu pro Prahu 1. Rozsudek NS je dočasně zpřístupněný na úřední desce.
Slavia pojišťovna tvrdila, že novela z roku 2021 neoprávněně zvýhodnila Pojišťovnu VZP tím, že jí na přechodnou dobu poskytla monopol na pojišťování cizinců. Podle Slavie tím stát porušil právo Evropské unie. Pojišťovna VZP je dceřinou společností Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).
Obvodní soud žalobě vyhověl a přiznal Slavii požadovanou částku. Odvolací Městský soud v Praze následně rozhodl takzvaným mezitímním rozsudkem, že základ nároku je důvodný. Náhradu mělo vyplatit ministerstvo financí.
Oba soudy vycházely mimo jiné z toho, že Evropská komise označila českou právní úpravu za rozpornou se směrnicí Solventnost II, protože vytvořila monopol pro jednu pojišťovnu a bránila ostatním pojišťovnám působit na trhu. NS ale konstatoval, že soud prvního stupně prakticky opsal žalobu a vůbec se nevypořádal s argumenty státu. "Rozsudek soudu prvního stupně je v části právního posouzení prakticky doslovnou kopií žaloby. Bez náznaku vlastního posouzení soudem," stojí v rozhodnutí nejvyšší instance.
Justice se podle NS zatím dostatečně nezabývala základními podmínkami odpovědnosti státu za porušení práva EU. Chybělo zejména podrobné posouzení, zda porušené evropské předpisy skutečně přiznávají konkrétní práva pojišťovně, zda šlo o dostatečně závažné porušení pravidel a zda existuje příčinná souvislost mezi novelou a tvrzenou škodou.
Obvodní soud by nyní měl přesně určit, která ustanovení práva EU byla novelou porušena, zda z nich Slavii plynula nějaká konkrétní práva a zda jejich případné porušení bylo dostatečně závažné. NS také naznačil, že se soud prvního stupně zřejmě neobejde bez předložení takzvané předběžné otázky Soudnímu dvoru EU.
Návrh, který zvýhodnil Pojišťovnu VZP, předložili ve Sněmovně v roce 2021 poslanci ANO Věra Adámková a Miloslav Janulík. Zdůvodnili jej mimo jiné tím, že z pojišťoven poskytujících cestovní zdravotní pojištění cizinců v ČR disponuje VZP největší sítí smluvních poskytovatelů zdravotních služeb. Janulíkův návrh tehdy Parlamentem prošel i přes protesty pojišťoven, antimonopolního úřadu, České národní banky, Hospodářské komory či ministerstev. Senát sice zákon vrátil, ale poslanci ANO, ČSSD a KSČM senátní veto přehlasovali.
Monopol VZP trval dva roky. Poté, co vstoupila do hry Evropská komise a zahájila s Českem řízení pro porušení unijního práva, čeští zákonodárci trh se zdravotním pojištěním pro cizince znovu otevřeli.