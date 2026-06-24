NSS definitivně zrušil pokutu 19,8 milionu Kč pro Severočeské doly od ÚOHS

Nejvyšší správní soud (NSS) definitivně zrušil pokutu 19,8 milionu korun, kterou v roce 2020 vyměřil Severočeským dolům Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za uzavírání zakázaných dohod o zákazu exportu hnědého uhlí z let 2004 až 2013. NSS potvrdil předchozí rozsudek brněnského krajského soudu a zamítl kasační stížnost ÚOHS, věc se tak vrací antimonopolnímu úřadu k novému posouzení. Vyplývá to z rozhodnutí dostupného na úřední desce soudu.
Důvodem pro uložení sankce bylo, že Severočeské doly svým odběratelům zakazovaly hnědé uhlí vyvážet, tato podmínka byla součástí kupních smluv na uhlí. "Cílem těchto dohod bylo podle závěrů ÚOHS narušení hospodářské soutěže na trhu hnědého tříděného uhlí v České republice a ovlivnění obchodu mezi členskými státy Evropské unie," uvedl v době uložení pokuty úřad.
Společně se Severočeskými doly byla v roce 2020 za stejný postup potrestána i společnost Severní energetická, ta dostala za chyby své předchůdkyně pokutu 5,2 milionu korun. Také Severní energetická se pokutě od úřadu bránila, u krajského soudu ale neuspěla, její žalobu zamítl v roce 2023. Námitky firmy nevyslyšel ani Nejvyšší správní soud, který pokutu loni v březnu definitivně potvrdil.
Naopak Severočeské doly se svými argumenty u krajského soudu uspěly, soud rozhodnutí předsedy ÚOHS z listopadu 2020 loni v červenci zrušil a věc vrátil úřadu k novému posouzení. Nyní rozhodnutí potvrdil i NSS, který zamítl kasační stížnost ÚOHS. Úřad nyní musí věc posoudit znovu a zohlednit přitom právní názor obou soudů.