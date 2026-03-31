NSS: Místní šetření v prostorách EPH bylo ze strany ÚOHS oprávněné

Místní šetření, na které do sídla Energetického a průmyslového holdingu (EPH) a dalších energetických firem Daniela Křetínského vyrazili zástupci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v září 2024, bylo oprávněné. Definitivně to potvrdil Nejvyšší správní soud (NSS), který zamítl kasační stížnost EPH, EP Power Europe, EP Energy a EP Infrastructure proti rozsudku Krajského soudu v Brně. Vyplývá to z rozhodnutí NSS dostupného na elektronické úřední desce soudu.
Zástupci ÚOHS vyrazili na neohlášené místní šetření ke čtyřem firmám, které sídlí na stejné adrese, v září 2024 na základě tří anonymních podání, které úřad obdržel. Důvodem bylo podezření z uzavírání zakázaných dohod, na místní šetření v této souvislosti přišlii úředníci také do sídel skupiny ČEZ a Veolia Energie. Rozhodnutí zatím ÚOHS v této věci nevydal, uvedl dnes mluvčí úřadu Martin Švanda na dotaz ČTK. Jak vyplývá z rozsudku NSS, společnosti čelí podezření, že koordinovaly své nabídky do aukce na podporu kombinované výroby elektřiny a tepla, kterou vyhlásilo ministerstvo průmyslu a obchodu v červenci 2024.
V červnu loňského roku ÚOHS informoval, že se třemi energetickými firmami zahájil správní řízení. "Úřad zahájil v minulém týdnu správní řízení se třemi soutěžiteli kvůli podezření na jejich účast v kartelové dohodě. K prošetřovanému protisoutěžnímu jednání mělo docházet v oblasti výroby a rozvodu tepla a/nebo výroby, přenosu a distribuce elektřiny," uvedl tehdy ÚOHS.
Mechanismus, který se běžně používá k motivaci pro investice do zelených technologií například v Německu, spočívá v tom, že stát vyhlásí, jak velký výkon hodlá podpořit. Investoři pak nabízejí, za jak vysokou dotaci na vyrobenu megawatthodinu elektřiny jsou ochotni novou kapacitu vybudovat. Vítězí nejnižší nabídka. V české první aukci ministerstvo poptávalo nové či modernizované kogenerační elektrárny, tedy zdroje na vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, nad jeden megawatt výkonu, jež mají být spuštěny do konce roku 2029.