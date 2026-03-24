NSS: Neohlášené šetření ÚOHS v centrále České pošty loni v březnu bylo v pořádku

Neohlášené místní šetření, na které přišli zástupci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) loni v březnu do centrály České pošty v ulici Politických vězňů v Praze 1, bylo v pořádku. Rozhodl o tom Nejvyšší správní soud (NSS), na který se obrátila Česká pošta poté, co oprávněnost zásahu potvrdil Krajský soud v Brně. Vyplývá to z rozhodnutí dostupného na elektronické úřední desce soudu.
Zaměstnanci ÚOHS přišli do sídla České pošty na neohlášené místní šetření 4. března 2025 a materiály shromažďovali až do 6. března. "Úřad pro ochranu hospodářské soutěže provádí neohlášené místní šetření ve státním podniku Česká pošta, a to kvůli možnému zneužití dominantního postavení. Jiné podrobnosti k šetření nebudeme sdělovat," uvedl tehdy mluvčí ÚOHS Martin Švanda.
Dnes na dotaz ČTK potvrdil, že úřad na základě místního šetření zahájil s Českou poštou správní řízení, zatím v něm ale nerozhodl.
Česká pošta označila místní šetření za neoprávněné a podala proti němu žalobu ke Krajskému soudu v Brně. Ten ale postup ÚOHS potvrdil, proto pošta podala kasační stížnost k NSS, který oprávněnost místního šetření definitivně potvrdil.
Při takzvaném místním šetření přicházejí inspektoři neohlášeně do sídla společnosti a zajišťují při něm například servery, počítače nebo mobilní telefony, aby v nich nebylo možné měnit či mazat data. V těchto zařízeních potom vyhledávají data, která by mohla obsahovat potenciální důkazy. Procházejí také písemné dokumenty.