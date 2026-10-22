NSS odmítl první čtyři volební stížnosti, žádnou se věcně nezabýval

Nejvyšší správní soud (NSS) odmítl první čtyři stížnosti, které obdržel po letošních volbách. Dvě se týkaly komunálních voleb, které jsou v kompetenci krajských soudů. Proto se jimi NSS nemohl zabývat. Ve dvou zbývajících stížnostech voliči poukazovali na domnělá pochybení v senátních volbách, stížnosti však podali předčasně. Žádné další volební stížnosti momentálně u NSS na rozhodnutí nečekají, řekla mluvčí soudu Sylva Dostálová.
Lhůta pro zpochybnění výsledku voleb v obvodech, kde senátora vybrali už v prvním kole, začala minulý týden ve středu a skončí tento týden v pátek. Pro ostatní obvody začala až tento týden ve středu a potrvá do následujícího pátku, tedy do 30. října. Pokud soud obdrží stížnost před začátkem lhůty, musí ji odmítnout pro předčasnost, což nastalo také u podnětů, které se týkaly jednoho okrsku v Kladně a jednoho v Praze na Proseku.
Jedna ze stížností ke komunálním volbám se týkala obce Poustka na Chebsku, další požadovala zrušení celých komunálních voleb a vyhlášení nových, v nichž by muži a ženy hlasovali odděleně. Podle pisatelky návrhu by ženy měly volit pouze ženy a muži pouze muže, čímž by se zajistilo rovné zastoupení obou pohlaví v politice. K obsahu se NSS nevyjádřil, protože argumentace směřovala ke komunálním volbám.
Lhůta pro zpochybnění komunálních voleb vyprší tento týden v pátek. Krajské soudy už obdržely více návrhů, kterými se průběžně zabývají. Například u Krajského soudu v Brně jich zatím evidují 12.
V senátních volbách letos voliči vybírali 27 členů horní komory. V pěti obvodech byl vítěz známý už v prvním kole, v ostatních vzešel z druhého kola. Na NSS se obrátí neúspěšný kandidát ODS Radek Černý, kterému postup do druhého kola na Žďársku unikl o jediný hlas. Druhé kolo pak vyhrál staronový senátor Josef Klement za KDU-ČSL.
Nejvíce senátorů z 27 zvolených letos získal STAN se Starosty pro Liberecký kraj, a to celkem deset. Za ODS, která obhajovala pět mandátů, zvítězilo sedm kandidátů. Trojici senátorů znovu získala KDU-ČSL, obdobně dva mandáty uhájila TOP 09. Zbývajících pět křesel si rozdělily Naše Česko, SEN 21, Naše město Frýdek-Místek, Osobnosti pro kraj a 24/7.