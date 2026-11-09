NSS odmítl stížnosti, které se týkaly senátních voleb na Vyškovsku a Karvinsku

Autor: ČTK
  17:02aktualizováno  17:02
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Nejvyšší správní soud (NSS) odmítl stížnosti, které se týkaly senátních voleb na Vyškovsku a Karvinsku. Důvody byly v obou případech procesní, výsledky tak soud detailně nepřezkoumával, zjistila ČTK z úřední desky. Senátorem se na Vyškovsku stal Jan Grolich (KDU-ČSL), na Karvinsku zvítězil Petr Kazík (za Osobnosti pro kraj).

Obě odmítnuté stížnosti podal Karel Světnička, jenž kandidoval na Karvinsku a prvním kole skončil poslední. Tvrdil, že na Vyškovsku byly narušeny podmínky rovné soutěže kandidátů a že na Karvinsku nemohl nominovat své zástupce do okrskových komisí. Soud ale zjistil, že muž nemá trvalé bydliště na území volebních obvodů, kde se letos hlasování konalo. Neměl tak oprávnění stížnost podat.

"Každý volič je oprávněn podat návrh na neplatnost volby kandidáta pouze v tom volebním obvodu, v němž je zapsán do stálého seznamu voličů, tedy tam, kde je přihlášen k trvalému pobytu," stojí v usnesení, které se týká Vyškovska. Další procesní překážka spočívala v tom, že Grolich na Vyškovsku uspěl už v prvním kole, lhůta tedy začala běžet dříve. Muž podal stížnost opožděně.

Světnička neuspěl ani se stížností, která se týkala Karvinska. Soud nad rámec stručného odůvodnění doplnil, že Světničku navrhlo jako kandidáta politické hnutí JaSaN. Právo delegovat členy okrskových komisí tak neměl on sám, nýbrž JaSaN. "Navrhovatel se mýlí, tvrdí-li, že každý kandidát má právo mít své zástupce v okrskových volebních komisích. Toto právo totiž nemá kandidát, nýbrž volební strana, za kterou kandiduje," konstatoval soud.

NSS po letošních senátních volbách obdržel 16 stížností. Po dnešku podle dostupných informací zbývá pět nevyřízených podnětů. Soud už si vyžádal dokumentaci, aby mohl přepočítat hlasy v některých okrscích na Žďársku. Kandidátovi ODS Radkovi Černému tam postup do druhého kola unikl o jeden hlas. Mandát tam nakonec obhájil Josef Klement (KDU-ČSL).

O volebních stížnostech musí NSS rozhodnout do 19. listopadu. Všechny vyřizuje sedmičlenný volební senát, kterému předsedá Vojtěch Šimíček. V roce 2024 NSS obdržel po senátních volbách sedm stížností, všechny odmítl, žádnou se věcně nezabýval.

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