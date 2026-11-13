Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost bývalého rektora Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze Vojtěcha Petráčka ve věci jeho loňského odvolání z funkce. Soud tak potvrdil dřívější rozhodnutí Městského soudu v Praze i samotný krok prezidenta Petra Pavla, jenž Petráčka loni v květnu na návrh akademického senátu odvolal. Vyplývá to z rozsudku, který NSS dočasně zpřístupnil na úřední desce. Petráček ČTK řekl, že se nejdříve musí seznámit s tím, co se stalo.
Petráček ve stížnosti napadal především nedostatečné odůvodnění prezidentského rozhodnutí a tvrdil, že akademický senát zasáhl do jeho práva na obhajobu, když mu zablokoval přístup do elektronického úložiště pro nahrání písemného vyjádření. Kasační soud ale jeho námitky odmítl jako nedůvodné.
Podle NSS stojí prezident vně akademické samosprávy, a při odvolání rektora na návrh senátu proto musí její autonomii respektovat. "Pokud tedy prezident rozhodl na základě návrhu akademického senátu o odvolání rektora, osvojil si tím důvody pro jeho odvolání a aproboval i zákonnost celé procedury, resp. neshledal v rámci řízení o odvolání žádný nedovolený důvod, pro který by měl nevyhovět návrhu," konstatoval v rozhodnutí NSS.
Akademici loni navrhli Petráčkovo odvolání kvůli ztrátě důvěry a špatnému ekonomickému řízení školy. Mezi důvody bylo třeba to, že opakovaně nereflektoval závažná doporučení Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT. Rektor podle návrhu nebyl ochotný a schopný vysvětlit vysoké výdaje na právní a poradenské služby a bránil akademickému senátu vykonávat kontrolní činnost.
Dalším důvodem pro jeho odvolání bylo podle návrhu i to, že Petráček opakovaně a často předkládal akademickému senátu nedostatečně připravené dokumenty, nevěnoval pozornost pracovněprávním vztahům na ČVUT, nevyjednal déle než rok kolektivní smlouvu a nebyl schopný řídit hospodaření školy.
Prezident Pavel rozhodl o odvolání loni 30. května. Petráčkovu správní žalobu zamítl Městský soud v Praze loni 21. listopadu. Podle soudu prezident nechyboval, když rektora odvolal. Petráček se následně obrátil právě na NSS.
Petráček ve vyjádření, které ČTK dříve zaslala advokátní kancelář, uvedl, že podstatou jeho žaloby bylo najít cestu, jak napravit nerovnováhu mezi vedením vysokých škol a akademickými senáty. Senáty mají podle Petráčka obšírné možnosti, jak zasahovat do běhu školy, ale nikdo je nemůže kontrolovat a hnát k odpovědnosti za jejich rozhodnutí. Tomuto problému se městský soud podle Petráčka vyhnul.