NSS potvrdil pokutu 5,2 milionu korun od ÚOHS pro Asociaci jazykových škol

Nejvyšší správní soud potvrdil pokutu 5,2 milionu korun, kterou v roce 2023 vyměřil Asociaci jazykových škol Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Už dříve potvrdil i samotné provinění asociace, které spočívalo ve stanovování minimální přípustné ceny za jednu hodinu výuky. Proti pokutě ale směřovala samostatná žaloba, kterou dříve zamítl Krajský soud v Brně. Vyplývá to z rozhodnutí dostupného na úřední desce soudu.
"Asociace, která sdružuje k dnešnímu datu asi 30 jazykových škol, tuto cenu uveřejnila a uplatňovala vůči svým členům a prosazovala u zadavatelů veřejných zakázek. Jednáním Asociace byla podstatně omezena vzájemná konkurence mezi členy sdružení, respektive ovlivněny základní parametry soutěže mezi nimi, a byla ovlivněna hospodářská soutěž mezi poskytovateli služeb jazykového vzdělávání," uvedl dříve úřad.
ÚOHS původně asociaci vyměřil pokutu 9,12 milionu korun, asociace ale podala rozklad k předsedovi úřadu. Ten sice potvrdil, že se stalo pochybení, rozhodl ale, že úřad musí pokutu přepočítat, a stanovil začátek trvání přestupku o pět měsíců později. Výslednou pokutu 5,2 milionu korun asociace znovu napadla podáním rozkladu, ale neúspěšně, předseda její výši v roce 2023 potvrdil. Pokutu poté musela asociace zaplatit.
Rozhodnutí předsedy ÚOHS napadla žalobou u Krajského soudu v Brně, ale neuspěla. Rozsudek napadla asociace kasační stížností u NSS, který ji nyní zamítl.