NSS potvrdil povinnost auditů výročních zpráv politických stran

Autor: ČTK
  11:08aktualizováno  11:08
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Povinné audity výročních zpráv stran a hnutí neomezují svobodnou soutěž politických sil a nejde o nadbytečnou povinnost, potvrdil Nejvyšší správní soud (NSS). Zamítl kasační stížnost brněnského hnutí Jundrováci, které za opožděné dodání auditované zprávy dostalo od dohledového úřadu pokutu 2000 korun. ČTK to dnes zjistila z úřední desky, kde je rozhodnutí dočasně zpřístupněné. Podobně soud rozhodoval i v minulosti.

Zákon stanovuje politickým stranám a hnutím povinnost každoročně předkládat výroční finanční zprávu, a to včetně vyjádření auditora s výrokem "bez výhrad". Náklady na audit nesou politické strany. Jundrováci, kteří působí v městské části Brno-Jundrov, povinnost označili za neústavní, pokutu za likvidační. Nejprve se obrátili se žalobou na Krajský soud v Brně, poté se stížností na NSS.

Hnutí v kasační stížnosti uvedlo, že plošná povinnost zajistit na vlastní náklady audit výroční zprávy negativně dopadá i na lokální subjekty, které nečerpají státní příspěvky. Veřejný zájem na transparentním financování a řádném hospodaření stran je prý dostatečně zajištěn už tím, že strany a hnutí musejí mít transparentní účty a jsou pod kontrolou Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí.

Dohledový úřad ve svém vyjádření odmítl možnost, že by se povinnost auditu týkala jen některých subjektů, třeba těch celostátních, zatímco ostatní by měly prostor pro netransparentní hospodaření. Právě to by vedlo k narušení rovnosti podmínek, míní úřad. Audity nepokládá za nadbytečné, protože sám nemůže kontrolovat účetnictví na úrovni jednotlivých účetních dokladů.

NSS stížnost zamítl. Povinnost zajistit audit účetní závěrky v minulosti opakovaně potvrdil. Už dříve například řekl, že politické strany mají mezi jinými právnickými osobami významné postavení: působí jako zprostředkující článek mezi občany a státem, zajišťují účast občanů na politickém životě společnosti. Protiváhou významného postavení je zvýšená míra administrativních povinností, které na ně stát klade.

"To, že politické strany musejí dodržovat zvláštní povinnosti, ať už při své registraci, nebo při svém hospodaření, a liší se tím od jiných soukromoprávních korporací, jako jsou spolky či obchodní společnosti, je právě projevem jejich privilegií v politickém životě – a nikoli neústavním omezením sdružovacího práva. Totéž platí i pro politická hnutí," stojí v rozhodnutí.

Proti zákonné povinnosti vystupoval v lednu i předseda neparlamentních republikánů Miroslav Sládek, když se u NSS neúspěšně bránil návrhu na rozpuštění strany, a to právě kvůli nedodaným zprávám. "Po politické straně se žádá vynakládání obrovských prostředků, přestože je základem demokratické společnosti," řekl Sládek.

Soud tehdy řekl, že politické strany mají v Česku privilegované postavení, politický systém stojí na jejich svobodné soutěži. "S privilegovaností se však pojí také odpovědnost, například za transparentnost,“ uvedl v lednu předseda senátu NSS Vojtěch Šimíček.

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem"

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

Méně vandalů, větší vděk. Sdílená kola se prosazují i v menších městech

V Mikroregionu Kahan na Brněnsku jsou od června 2025 nově k dispozici sdílená...

Možnost půjčit si bezplatně sdílené kolo dvakrát denně na třicet minut mají už pátým rokem lidé v Brně. Službu využívají třeba pro ranní cestu do práce a následně odpoledne při návratu ze zaměstnání....

14. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Mizející druhy dostaly šanci. U Dářka končí obnova rašelinišť za miliony korun

Evropsky významnou lokalitou Dářská rašeliniště vede i naučná stezka s...

Pokles hladiny spodní vody a zarůstání. Tyto negativní změny pozorovali ochranáři v posledních letech na cenných Dářských rašeliništích u rybníka Velké Dářko na Žďársku. Loni se tam proto pustili do...

14. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Lidé v kraji patří k největším zastáncům NATO a výdajů na obranu, volí ale jinak

Armáda České republiky spustila v roce 2023 na Libavé nový projekt zaměřený na...

Často volí spíš strany, které zrovna nefandí navyšování rozpočtu na obranu. Přesto obyvatelé Olomouckého kraje podporují Severoatlantickou alianci a podle nového průzkumu agentury STEM/MARK patří k...

14. dubna 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

OBRAZEM: Lány narcisů lákají na samosběr, za pár korun máte plnou náruč jara

V Pohořílkách u Fulneku si lidé na poli mohou nasbírat narcisy a tulipány....

Zářící lány žlutých narcisů nacházející se hned vedle hlavní silnice mezi Bílovcem a Fulnekem na Novojičínsku letos opět lákaly na samosběr. Možnost natrhat si v Pohořílkách květy narcisů a později v...

14. dubna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Neberte nám je! Odstraňte je! Výdejní boxy rozdělují obyvatele. Města hledají pravidla

Výdejní boxy v Liberci

Výdejní boxy se staly páteří českého internetového obchodování. Lidé se nemusejí plahočit do kamenné výdejny nebo čekat na doručení v daný čas. Jenže živelnost, s jakou tato místa rostou, už leckomu...

14. dubna 2026

Soud v Pardubicích rozhodne spor o změnu územního plánu Rybitví kvůli spalovně

ilustrační snímek

Krajský soud v Pardubicích by měl dnes rozhodnout ve sporu o plánovanou modernizaci spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. Firma AVE CZ soudní cestou...

14. dubna 2026,  aktualizováno 

ÚS rozhodne o stížnosti Knížáka, usiluje o rehabilitaci kvůli nezákonné vazbě

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti výtvarníka Milana Knížáka. Domáhá se soudní rehabilitace v souvislosti s vazbou kvůli údajnému pokusu o...

14. dubna 2026,  aktualizováno 

Brněnští zastupitelé se budou dnes zabývat květnovým sjezdem sudetských Němců

ilustrační snímek

Brněnští zastupitelé se na dnešním jednání budou zabývat sjezdem sudetských Němců, který se má v Brně uskutečnit od 22. do 25. května, poprvé v Česku. Bod je...

14. dubna 2026,  aktualizováno 

Americký prezident Donald Trump opět čelí kritice: Sdílel AI snímek, který pobouřil i republikány

Americký prezident Donald Trump se na své síti Truth Social přirovnal k Ježíši...

Sdílený obrázek amerického prezidenta Donalda Trumpa znovu rozvířil debatu o hranicích politické komunikace i využívání umělé inteligence. Snímek s náboženskou symbolikou vyvolal silné reakce...

14. dubna 2026

Policie pátrá po čtrnáctileté dívce z Pelhřimovska, nepřišla ze školy domů

ilustrační snímek

Policie na Vysočině pátrá po čtrnáctileté dívce z Pelhřimovska. Dnes odpoledne odešla ze školy v Senožatech a nepřišla domů. Policie o pátrání informovala dnes...

13. dubna 2026  21:09,  aktualizováno  21:09

Policie hledá čtrnáctiletou dívku z Pelhřimovska, ze školy domů se nevrátila

ilustrační snímek

Policie České republiky pátrá po čtrnáctileté dívce, která zmizela v pondělí odpoledne v obci Senožaty. Podle dostupných informací odešla po skončení vyučování ze školy, domů však už nedorazila....

13. dubna 2026  21:42,  aktualizováno  21:42

Na Vysočině dnes hasiči zasahovali u několika lesních požárů na Jihlavsku

ilustrační snímek

Na Jihlavsku dnes hasiči likvidovali tři větší lesní požáry. U Nové Vsi blízko Batelova při hašení využili i vrtulník. Odpoledne hasili také les u Zbilid a...

13. dubna 2026  18:19,  aktualizováno  18:19

