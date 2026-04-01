NSS potvrdil provinění Asociace jazykových škol, za které dostala pokutu od ÚOHS

Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) z roku 2023, kterým potrestal Asociaci jazykových škol za stanovování minimální přípustné cenu za jednu hodinu výuky. Provinění asociace potvrdil už v roce 2024 Krajský soud v Brně, asociace proti rozsudku podala kasační stížnost. Rozhodnutí NSS je dostupné na elektronické úřední desce, ÚOHS k případu vydal i tiskovou zprávu.
Antimonopolní úřad vyměřil asociaci i pokutu, původně ve výši 9,12 milionu korun. Předseda ÚOHS Petr Mlsna na základě rozkladu vrátil případ k novému posouzení první instanci a úřad poté pokutu snížil na 5,2 milionu korun. Pokutu ale Asociace jazykových škol napadla samostatnou žalobou, letos v lednu tuto žalobu zamítl Krajský soud v Brně, NSS se jí zatím nezabýval. Pokutu musela asociace zaplatit v roce 2023, po pravomocném rozhodnutí ÚOHS.
Asociace dostala trest za to, že stanovila minimální přípustnou cenu za jednu hodinu výuky cizích jazyků určenou pro výběrová řízení na poskytování služeb jazykového vzdělávání, tuto cenu uveřejnila a uplatňovala vůči svým členům a prosazovala u zadavatelů veřejných zakázek. Tímto způsobem stanovovala ceny nejméně od druhé poloviny roku 2017 a postupně sazby aktualizovala.
"Například v roce 2018 museli členové Asociace, kteří se ucházeli o veřejné zakázky, požadovat cenu nejméně 334 Kč za hodinu výuky cizího jazyka, o rok později už Asociace u svých členů vynucovala alespoň 368 Kč. Asociace na svých jednáních pravidelně otázku cen diskutovala a kontrolovala své členy, aby stanovené sazby dodržovali, a vyzývala je k nápravě," uvedl ÚOHS v tiskové zprávě.
ÚOHS v tomto případě vůbec poprvé v historii uložil pokutu sdružení soutěžitelů na základě obratu členů sdružení.