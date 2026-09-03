NSS: Proti tiskové zprávě soudu se nelze bránit správní, ale civilní žalobou

Proti případnému zásahu či újmě způsobené tiskovou zprávou soudu se nelze bránit správní žalobou, ale jen před civilními soudy. Plyne to z dnešního rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS), prvního svého druhu. Soud se konkrétně zabýval loňskou tiskovou zprávou Nejvyššího soudu (NS) v kauze Bohemia Energy. Aktéři kauzy tvrdili, že zpráva je zavádějící a může ovlivnit justici při rozhodování souvisejících sporů.
NS zveřejnil stručnou tiskovou zprávu loni v srpnu společně s kompletním zněním rozhodnutí, které v podstatě potvrdilo, že podnikatel Tomáš Bárta už v roce 2014 získal desetiprocentní podíl ve firmě Bohemia Energy, a to přesto, že "proces uzavření smlouvy proběhl relativně nestandardně".
Správní žalobu kvůli tiskové zprávě podali ke Krajskému soudu v Brně Hana a Jiří Písaříkovi, pražská firma MR Communications a nizozemská společnost Bohemia Energy Holding. Chtěli, aby krajský soud určil, že zveřejnění tiskové zprávy bylo nezákonným zásahem. Žaloba mířila jednak na NS, jednak na jeho předsedu Petra Angyalossyho.
Krajský soud žalobu odmítl. Uvedl, že při zveřejňování tiskových zpráv k výsledkům rozhodovací činnosti nevystupuje ani soud, ani jeho předseda jako správní orgán. Aktéři se tak mohou bránit soukromoprávními prostředky, nikoliv zásahovou žalobou před správními soudy.
NSS potvrdil stanovisko krajského soudu. Za podstatné označil to, že tisková zpráva sama o sobě nikoho právně nezavazuje ani mu nic neukládá. Je určená široké veřejnosti a pouze informuje o tom, jak soud rozhodl. I kdyby její obsah někomu fakticky způsobil újmu, nejde o autoritativní zásah veřejné moci.
"Předseda NS vydáním tiskové zprávy nebyl oprávněný jednostranně a autoritativně zasahovat do práv a povinností subjektů v oblasti veřejné správy. O právech a povinnostech bylo rozhodnuto v soudním řízení; předseda NS o této skutečnosti pouze v rámci výkonu nevrchnostenské správy informoval veřejnost," stojí v rozsudku senátu s předsedou Tomášem Foltasem.
NSS se problematikou zabýval poprvé. V minulosti se tiskové zprávy řešily jen na úrovni krajských soudů. Například ten brněnský už v roce 2010 rozhodl, že případná újma na dobré pověsti způsobená tiskovou zprávou antimonopolního úřadu je otázkou pro civilní soudy. Obdobně Městský soud v Praze v roce 2014 konstatoval, že pokud by nastala situace, ve které by památkový ústav mediálně informoval neobjektivně, tendenčně či zkresleně, měly by se tím zabývat civilní soudy.
Bohemia Energy byla největším uskupením alternativních dodavatelů energií v ČR. V roce 2021 oznámila, že ukončí činnost. Měla zhruba 900.000 odběrných míst. Klienti přešli k takzvaným dodavatelům poslední instance. Rozhodnutí, o kterém referovala tisková zpráva NS, bylo součástí širších sporů, které mají korporátní, civilní a insolvenční rovinu.