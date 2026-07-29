NSS stanovením krátké lhůty porušil práva Hnutí pro život, rozhodl Ústavní soud

Nejvyšší správní soud (NSS) porušil práva Hnutí pro život, když mu nepřípustně zkrátil lhůtu pro zaplacení soudního poplatku. Hnutí lhůtu promeškalo, a soud se kvůli tomu dál nezabýval jeho výhradami k postupu pražského magistrátu v souvislosti s Pochodem pro život ohlášeným na 11. dubna letošního roku. Stížnosti hnutí dnes vyhověl Ústavní soud, zjistila ČTK z nálezu.
Deklarovaným cílem Pochodu pro život je podpořit ženy, které neplánovaně čekají dítě, a jejich rodiny. Proti akci pravidelně protestují lidé, podle kterých pořádající Hnutí pro život zpochybňuje právo žen svobodně rozhodovat o svém těle i případném potratu.
Hnutí už na přelomu roku podalo k Městskému soudu v Praze žalobu na ochranu před nezákonným zásahem. Žaloba zpochybňovala postup pražského magistrátu v situaci, kdy jiný svolavatel oznámil shromáždění v čase a trase dříve ohlášeného Pochodu pro život. Městský soud dospěl k závěru, že hnutí mělo podat jiný typ žaloby podle zákona o právu shromažďovacím.
Proto hnutí podalo kasační stížnost. NSS jeho zástupce vyzval, aby do pěti dnů zaplatili soudní poplatek 5000 korun. Standardní lhůta je patnáctidenní. NSS ale chtěl rozhodovat rychle, proto lhůtu zkrátil. Hnutí ji promeškalo, její část totiž připadla na víkend. NSS pak řízení zastavil, čímž podle ústavní stížnosti zasáhl do práv hnutí.
ÚS zdůraznil, že procesní lhůty nesmí účastníkům řízení neúměrně a bezdůvodně znesnadňovat přístup k soudu. Řízení o kasační stížnosti začalo 2. února, shromáždění se mělo konat 11. dubna. NSS tak měl podle ústavních soudců dostatečnou časovou rezervu. Zkrácení lhůty navíc nedostatečně zdůvodnil.
"Pouhý paušální poukaz na naléhavost rozhodnutí, jako tomu bylo v nyní posuzované věci, neobstojí. Rychlost řízení je hodnotou, která má napomáhat a směřovat k účinné a praktické ochraně práv, nikoli být její formalistickou překážkou," uvedla mluvčí ÚS Kamila Abbasi.
Snaha o rychlé rozhodnutí nesmí podle nálezu vést k obětování práv účastníků řízení. "Stanoví-li soud extrémně krátkou lhůtu, v níž účastník nemá reálnou možnost uloženou procesní povinnost splnit, a tím mu znemožní efektivní využití opravného prostředku, dopouští se odepření spravedlnosti. Právě tak se tomu stalo i v posuzované případě," doplnila Abbasi.
Dubnový Pochod pro život provázely protesty, pokusy o zablokování trasy a opakované slovní střety. Závažnější konflikty a incidenty ale policisté letos nezaznamenali.