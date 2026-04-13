NSS zamítl stížnost kvůli dopravnímu napojení nového zdroje v Dukovanech

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost Dětí Země proti rozhodnutí o umístění 16 staveb, které umožní napojení nového jaderného zdroje v Dukovanech na dopravní infrastrukturu. Rozhodnutí se týká úprav silnic a sjezdů či přeložky vodovodu, umožňuje také kácení dřevin a ukládá náhradní výsadbu. Verdikt NSS je dočasně zpřístupněný na úřední desce.
Územní rozhodnutí vydalo v roce 2023 ministerstvo průmyslu a obchodu. Děti Země proti němu podaly neúspěšnou správní žalobu k Městskému soudu v Praze, stejně jako další spolky.
V následné kasační stížnosti Děti Země prosazovaly například povinný souhrnný monitoring životního prostředí. Podle NSS však územní rozhodnutí už nyní obsahuje řadu podrobných podmínek pro ochranu životního prostředí. Spolek neuspěl ani s požadavkem na aktuální hlukovou studii a s výhradami ke kácení.
"NSS ve shodě s městským soudem shledal povolení kácení dřevin i podmínku náhradní výsadby jako zákonné a dostatečně odůvodněné," stojí v rozsudku.
Nedávno NSS zamítl také kasační stížnosti proti rozhodnutí o umístění 11 staveb tvořících nový jaderný zdroj v Dukovanech. Potvrdil tak postup ministerstva průmyslu a obchodu, které zároveň stanovilo ochranná pásma a opět i podmínky pro kácení a výsadbu dřevin. Stížnosti podaly Děti Země a společnost ESHG, která vlastní pozemky v ploše vymezené pro rozšíření jaderné elektrárny.
NSS tehdy uvedl, že v řízení správně rozhodovalo ministerstvo průmyslu a obchodu, a nikoliv stavební úřad v Třebíči, jak prosazovala společnost ESHG. Zákon jednoznačně přenesl příslušnost na ministerstvo.
Zakázku na stavbu v Dukovanech na Třebíčsku získala korejská společnost KHNP. První blok by měl být hotový v roce 2036. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů při současných cenách činí 407 miliard korun.