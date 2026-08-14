NSS zamítl stížnost muže, který žádá obnovu pomníku rudoarmějce v Teplicích

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost muže, který se domáhal obnovení pomníku rudoarmějce v Teplicích. Sochu loni zničili neznámí vandalové. Teplické zastupitelstvo v prosinci schválilo trvalé vyřazení pomníku z nemovitého majetku města. Rozhodovalo jako vlastník, správní soudy to nemohou přezkoumávat, plyne z rozsudku NSS, který je dočasně zpřístupněný na úřední desce.
Muž se obrátil na Krajský soud v Ústí nad Labem. Podal jednak žalobu proti usnesení zastupitelstva, jednak žalobu na ochranu proti nezákonnému zásahu. Kromě zastupitelstva byl na žalované straně také teplický primátor Jiří Štábl (ANO).
Krajský soud obě žaloby odmítl. Zdůraznil, že z hlediska města šlo o správu vlastního majetku, nikoliv o vrchnostenský postup správního orgánu. Správní soudy proto neměly kompetenci rozhodovat, což nyní potvrdil i NSS.
"Neopravení a vyřazení pomníku coby dlouhodobého hmotného nemovitého majetku obce a rozhodnutí o tom ze strany obce jako vlastníka nepředstavují vrchnostenský postup, vůči němuž by mohla být poskytována ochrana před správními soudy," stojí v rozsudku.
Muž namítal, že má na přístup k pomníku veřejné subjektivní právo vyplývající mimo jiné z česko-ruské smlouvy, která zavazuje obě strany pečovat o vojenské hroby a pomníky. NSS ale odkázal na svou dřívější judikaturu a na závěr Ústavního soudu, podle něhož z takových předpisů konkrétní veřejné subjektivní právo na přístup k určitému památníku přímo neplyne.
V aktuálním stručném rozsudku se NSS nezabýval tím, zda město mělo povinnost pomník opravit a vrátit na původní místo. Neřešil ani to, zda šlo o válečný hrob či pietní místo, ani zda město porušilo mezinárodní smlouvu s Ruskem nebo zákon o válečných hrobech.
Pomník rudoarmějce stál v teplických Havlíčkových sadech od roku 1955 jako součást pietního místa. Neznámí pachatelé dílo sochaře Antonína Kalvody loni v květnu strhli z podstavce, a sochu tím zničili. Šéf ruského vyšetřovacího výboru kvůli tomu nařídil zahájit trestní řízení, což české ministerstvo zahraničí považovalo za pokus o vměšování.