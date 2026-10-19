NSS zamítl stížnost obce Temelín, zpochybňovala průzkumné území pro úložiště

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost obce Temelín na Českobudějovicku. Bojovala proti vymezení průzkumného území Janoch, což je jedna z možných lokalit pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva. Potvrdil tak verdikt Městského soudu v Praze, který zamítl žalobu obce. Podle NSS se v této fázi rozhoduje pouze o možnosti provést geologický průzkum, nikoli o umístění či povolení samotného úložiště. Rozhodnutí je dočasně zpřístupněné na úřední desce.
"Rozhodnutí o stanovení průzkumného území Janoch stále neopravňuje k výstavbě ani provozu hlubinného úložiště a neurčuje hlavní ani záložní lokalitu," stojí v rozsudku senátu s předsedou Radovanem Havelcem.
Janoch stále zůstává jen jednou ze čtyř posuzovaných lokalit. Výsledky průzkumu mohou vést i k vyřazení lokality ze seznamu. Své výhrady může obec uplatnit v případných pozdějších fázích.
Z podobných důvodů NSS nedávno zamítl také stížnost obce Chanovice na Klatovsku, a potvrdil tak rozhodnutí o stanovení průzkumného území Březový potok. Stejným způsobem v červenci naložil se stížností Dolní Cerekve na Jihlavsku, která se týkala průzkumného území Hrádek.
Hlubinné úložiště vyhořelého paliva z jaderných elektráren má v Česku vzniknout do roku 2050. Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) letos začala s průzkumnými vrty na čtyřech lokalitách, které se dostaly do užšího výběru. Kromě Janochu, Březového potoka a Hrádku jde také o Horku na Třebíčsku. Všude se okolní samosprávy obrátily na soudy, zatím bez úspěchu.
SÚRAO v červnu informovala o tom, že na lokalitách začala s hydrogeologickými vrty. "V procesu výběru finální a záložní lokality jde o důležitý milník. Poprvé se podíváme prostřednictvím vrtů přímo pod zem a zpřesníme si dosavadní poznatky získané z povrchu. Podrobněji popíšeme geologické prostředí a lépe mu porozumíme, čímž získáme kvalitní podklady pro výběr finální a záložní lokality," uvedl tehdy v tiskové zprávě ředitel SÚRAO Lukáš Vondrovic.
Na každé z lokalit vznikne několik vrtů. Jejich počet závisí na přírodních podmínkách. Obec Temelín v řízení před NSS namítala, že vrty v lokalitě Janoch mohou ovlivnit povrchové a podzemní vody, třeba vodní nádrž Hněvkovice, a že ochrana vod není dostatečně zajištěna.
Podle NSS však správní orgány rizika zohlednily. Stanovily závaznou podmínku, podle níž průzkumné práce nesmějí narušit vodní režim území ani způsobit únik znečišťujících látek do povrchových či podzemních vod.