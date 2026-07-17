NSS zamítl stížnost Obory Obelisk proti zařazení pozemku do Soutoku

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost společnosti Obora Obelisk, která nesouhlasila se zařazením svého pozemku do chráněné krajinné oblasti Soutok. Pozemek má zhruba 30 hektarů, leží na levém břehu Dyje v katastru Lednice na Břeclavsku. Oboru založil podnikatel František Fabičovic. NSS už v minulosti zamítl nejméně deset podobných stížností od lidí, firem či samospráv, jejichž parcely tvoří součást nové chráněné krajinné oblasti. Aktuální rozhodnutí dočasně zpřístupnil na úřední desce.
Námitku firmy proti zařazení pozemku do Soutoku zamítlo v roce 2024 ministerstvo životního prostředí. Neuspěla ani žaloba k Městskému soudu v Praze. V kasační stížnosti firma označila rozsudek za nezákonný a nepřezkoumatelný. Tvrdila, že plošná ochrana území nebyla nutná. Stačila by smluvní ochrana, i vzhledem k tomu, že pozemek je v katastru vedený jako orná půda. Firma si také stěžovala na zásah do vlastnického práva a omezení podnikatelských možností. Její aktuální vyjádření ČTK zjišťuje.
NSS ponechal rozsudek beze změn. "V kasační stížnosti stěžovatelka používá spojení 'intenzivně obhospodařovaná půda', aniž však blíže specifikuje, jakým způsobem na pozemku hospodaří a jak konkrétně bude v této činnosti omezena. Rovněž tvrzení o omezení vlastnického práva stěžovatelka ponechala v obecné rovině a nijak nedoložila ani snížení hodnoty svého pozemku," stojí v rozhodnutí.
Pozemek se podle NSS stal součástí Soutoku v souladu se zákonem. Soud zároveň připustil, že vyhlášení chráněné krajinné oblasti s sebou přináší některá omezení pro vlastníky. V případě komplikací při zemědělském hospodaření jim vzniká nárok na finanční náhradu, připomněl soud. Obora Obelisk, kterou vlastní akciové společnosti Obelisk Group a Alca Group, může ještě podat ústavní stížnost.
Chráněná krajinná oblast Soutok má rozlohu 125 kilometrů čtverečních. Takzvaná Moravská Amazonie je největším zachovalým komplexem lužních lesů ve střední Evropě. Rozkládá se na hranicích s Rakouskem a Slovenskem kolem Břeclavi a Lanžhota. Lesy, louky, slepá ramena, tůně a mokřady jsou domovem ohrožených druhů rostlin a živočichů, žije tam i orel královský.
Vznik CHKO podporovali mnozí přírodovědci a ekologové, část lidí z okolí však byla od počátku proti. Patřil mezi ně i podnikatel Fabičovic, sponzor Motoristů, jejichž poslanec Igor Červený je nyní ministrem životního prostředí. Soutok kritizovalo také vládní hnutí ANO. Jeho poslanci ještě když byli v opozici, podali návrh na zrušení vládního nařízení, na jehož základě Soutok vznikl.
Ústavní soud návrh zamítl. "Proces schvalování a projednávání napadeného nařízení nevykazoval jakékoli znaky libovůle," konstatoval soud loni v listopadu v jednomyslném nálezu. Vyhlášení rezervace podle soudců sleduje legitimní cíl v podobě ochrany přírodního bohatství. Zároveň jde o vhodný, potřebný a přiměřený prostředek k dosažení cíle.