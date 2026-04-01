NSS zamítl stížnosti proti umístění nového jaderného zdroje v Dukovanech

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnosti proti rozhodnutí o umístění 11 staveb tvořících nový jaderný zdroj v Dukovanech. Potvrdil tak postup ministerstva průmyslu a obchodu, které zároveň stanovilo ochranná pásma a podmínky pro kácení a výsadbu dřevin. Stížnosti podaly společnost ESHG, která vlastní pozemky v ploše vymezené pro rozšíření jaderné elektrárny, a spolek Děti Země. Rozhodnutí NSS je dočasně zpřístupněné na úřední desce.
NSS uvedl, že v řízení správně rozhodovalo ministerstvo průmyslu a obchodu, a nikoliv stavební úřad v Třebíči, jak prosazovala společnost ESHG. Zákon jednoznačně přenesl příslušnost na ministersvo.
ESHG tvrdila, že ministr i podřízení úředníci jsou systémově podjatí, protože stát je zároveň investorem projektu. NSS potvrdil, že ministra zákon z posuzování podjatosti vylučuje, a u řadových úředníků nestačí obecné poukazování na systémové riziko, muselo by se prokázat konkrétní ovlivnění.
"Po přezkoumání kasační argumentace Dětí Země NSS shledal, že ministerstvem uložené podmínky pro ochranu jednotlivých složek životního prostředí poskytují dostatečnou a komplexní ochranu životnímu prostředí a rovněž zajišťují dostatečné informování veřejnosti," stojí v tiskové zprávě soudu.
Děti Země zpochybňovaly například to, jak územní rozhodnutí upravuje podmínky kácení a výsadby dřevin.
Zakázku na stavbu v Dukovanech získala korejská společnost KHNP. První blok by měl být hotový v roce 2036. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při současných cenách činí 407 miliard korun.