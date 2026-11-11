NSS vyřídil většinu volebních stížností, žádné nevyhověl, zbývá jen Žďársko

Nejvyšší správní soud (NSS) vyřídil 15 ze 16 stížností, které obdržel po senátních volbách, žádné nevyhověl. Zabývá se už jen Žďárskem, kde kandidát ODS Radek Černý o jediný hlas nepostoupil do druhého kola. Soud si vyžádal dokumentaci z 26 okrsků na Žďársku, kde hlasy přepočítá. Rozhodnuto by mělo být ve středu 18. listopadu, oznámil dnes soud na svém webu.
V pondělí soud odmítl stížnosti, které se týkaly senátních voleb na Vyškovsku a Karvinsku. Důvody byly v obou případech procesní, výsledky tak soud detailně nepřezkoumával. Senátorem se na Vyškovsku stal Jan Grolich (KDU-ČSL), na Karvinsku zvítězil Petr Kazík (za Osobnosti pro kraj).
Dnes soudci tři stížnosti zamítli, jednu odmítli, zjistila ČTK z úřední desky. Zabývali se například podnětem voliče z Prahy 9, který poukazoval na nesprávný postup volební komise. V druhém kole voleb do Senátu mu neumožnila hlasovat, protože je zapsán ve zvláštním seznamu voličů v zahraničí. V prvním kole mu hlasování umožnila, což byla podle NSS chyba.
NSS ale zároveň upozornil, že pokud volič nebyl podle zákona oprávněn hlasovat, nemohl ani následně zpochybnit výsledky voleb. Proto jeho návrh odmítl. Ve volebním obvodu zvítězil David Smoljak (za STAN).
Neuspěl ani volič, který zpochybnil zvolení Václava Lásky (SEN 21) v dalším z pražských obvodů, a to kvůli domnělému porušení zákonných pravidel financování volební kampaně a překročení stanovených limitů. NSS uvedl, že financování kampaní má na starost především Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Také připomněl, že finanční limit není stanoven pro každého jednotlivého kandidáta do Senátu zvlášť, ale pro volební stranu, která kandidáty navrhuje, takže je vyšší, než se volič domníval.
O volebních stížnostech musí NSS rozhodnout nejpozději 19. listopadu. Všechny vyřizuje sedmičlenný volební senát, kterému předsedá Vojtěch Šimíček. V roce 2024 NSS obdržel po senátních volbách sedm stížností, všechny odmítl, žádnou se věcně nezabýval.