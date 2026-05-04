NSS znovu zrušil pokutu od ÚOHS pro Cermat za výběr firmy bez tendru

Nejvyšší správní soud (NSS) znovu zrušil pokutu, kterou vyměřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Potrestal jej za to, že firmu zajišťující infrastrukturu pro řízení a kontrolu společné části maturit vybralo bez výběrového řízení. Původní pokutu 500.000 korun, kterou Cermatu uložil antimonopolní úřad v roce 2016 a kterou zrušily soudy, předseda úřadu Petr Mlsna v roce 2023 snížil na 350.000 korun. Tuto pokutu nyní NSS zrušil a případ vrátil předsedovi ÚOHS k novému posouzení. Vyplývá to z rozsudku dostupného na úřední desce soudu.
Pokutu musel Cermat zaplatit už v roce 2016, kdy o ní pravomocně rozhodl předseda úřadu. Po stanovení nové pokuty na 350.000 korun v roce 2023 byl přeplatek firmě vrácen.
Úřad pokutu uložil Cermatu v roce 2015 za výběr firmy, která zajišťovala informační infrastrukturu a kontrolu společné části maturitní zkoušky bez soutěže. Cermat podle ÚOHS zvolil pro výběr firmy jednací řízení bez uveřejnění v rozporu se zákonem. Cermat si služby objednal od firmy NESS CZECH.
Důvodem tohoto postupu Cermatu bylo to, že se nacházel v naléhavé situaci a na odpovídající výběrové řízení neměl čas. Spor vede firma s úřadem a soudy o to, zda si naléhavou situaci způsobila sama a zda mohla její vznik předvídat. Pokud by tomu tak bylo, nesplnila by podle zákona podmínky pro zadání zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.
Cermat podal rozklad k předsedovi úřadu, ten ale pokutu v roce 2016 potvrdil. Případem se poté opakovaně zabýval Krajský soud v Brně i Nejvyšší správní soud, který v květnu 2023 rozhodnutí předsedy ÚOHS zrušil a případ mu vrátil k novému posouzení.
Mlsna v srpnu 2023 rozhodl o rozkladu znovu, původní pokutu snížil na 350.000 korun. Cermat znovu podal správní žalobu ke Krajskému soudu v Brně, který rozhodnutí předsedy ÚOHS potvrdil. Námitkám Cermatu vyhověl nyní NSS, který zrušil nejen rozsudek nižší instance, ale i rozhodnutí předsedy ÚOHS a případ mu opět vrátil k novému posouzení.
Podle NSS antimonopolní úřad dostatečně nezodpověděl otázku, zda si naléhavou situaci Cermat způsobil vlastním jednáním a zda ji mohl předvídat. Předseda ÚOHS nyní musí rozhodnout znovu a v souladu s právním stanoviskem NSS.