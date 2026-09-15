NÚKIB evidoval druhý nejvyšší počet kyberincidentů za poslední rok, a to 28

Počet kybernetických incidentů v Česku byl v srpnu nadprůměrný. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) jich evidoval 28, což je druhý nejvyšší počet za poslední rok, informoval na webu. Nejvíce jich bylo v lednu, a to 32. V srpnu také přibylo incidentů, které úřad vyhodnotil jako významné. Za loňský rok je měsíční průměr zhruba 17 kybernetických incidentů, úřad jich dohromady evidoval 203.
Úřad rozlišuje kybernetické incidenty mimo jiné podle závažnosti. V srpnu jich 19 spadalo do kategorie méně významné, zbylých devět do významných. To je za poslední rok nejvíce. Velmi významný incident NÚKIB v srpnu neevidoval.
"Nadále pokračuje letošní trend, kdy největší část incidentů tvořila kategorie průnik, a to s více než dvoutřetinovým podílem. Nejčastějšími cíli byly subjekty veřejné správy, vzdělávacího sektoru a zdravotnictví," uvedl NÚKIB.
Útočníci napadli například e-mailové servery, jednotlivé uživatelské účty i aplikační servery. K průnikům do systémů vedly úspěšné případy phishingu i zneužití zranitelností. Phishing je typ internetového podvodu, při kterém se útočník vydává za důvěryhodnou osobu nebo instituci, například banku, úřad, e?shop, s cílem vylákat citlivé údaje, jako jsou hesla, čísla platebních karet nebo osobní informace.
NÚKIB také evidoval několik izolovaných incidentů s dopadem na informační bezpečnost či případy podvodu a pokusu o průnik. Zaznamenán naopak nebyl žádný DDoS útok ani jiný incident s dopadem na dostupnost služeb.
Za rok 2025 NÚKIB evidoval 203 kybernetických útoků, meziročně o 65 méně. Rekordním měsícem je dosud říjen 2024 se 47 kybernetickými incidenty, což je nejvyšší počet za jeden měsíc od začátku sledování.