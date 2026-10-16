NÚKIB evidoval třetí nejvyšší počet kyberincidentů za poslední rok, a to 26

Počet kybernetických incidentů v Česku byl v září nadprůměrný. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) jich evidoval 26, což je třetí nejvyšší počet za poslední rok, informoval na webu. Nejvíce jich bylo v lednu, a to 32. Druhý nejvyšší počet evidoval v srpnu, a to 28. Za loňský rok je měsíční průměr zhruba 17 kybernetických incidentů, úřad jich dohromady evidoval 203.
Úřad rozlišuje kybernetické incidenty mimo jiné podle závažnosti. V září jich 25 spadalo do kategorie méně významné, zbylý jeden do významných. Velmi významný incident NÚKIB v září neevidoval.
"Pokračoval letošní trend, kdy největší část incidentů tvořila kategorie průnik, a to s více než polovičním podílem. Nejčastějšími cíli byly subjekty vzdělávacího sektoru a veřejné správy," informoval úřad.
Útočníci napadli jednotlivé uživatelské účty, webové portály i servery e-mailových a cloudových služeb. V několika případech se jim podařil průnik do interních sítí prostřednictvím neautorizovaných přístupů přes VPN. NÚKIB také evidoval několik incidentů v oblasti informační bezpečnosti či nasazení škodlivého kódu.
Za rok 2025 NÚKIB evidoval 203 kybernetických útoků, meziročně o 65 méně. Rekordním měsícem je dosud říjen 2024 se 47 kybernetickými incidenty, což je nejvyšší počet za jeden měsíc od začátku sledování.