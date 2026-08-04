O post senátora ve znojemském obvodu má zájem šest kandidátů

Senátory či senátorkami za obvod 54 Znojmo chce být šest lidí. Počet podaných přihlášek ČTK dnes sdělila mluvčí radnice Petra Šuláková. Kandidáti mohli přihlášku podat do dnešních 16:00. Před šesti lety o post senátora na Znojemsku usilovalo sedm kandidátů. Zvítězil Tomáš Třetina za TOP 09, mandát letos obhajuje.
Jména mluvčí neuvedla. Dalším známým kandidátem je plavecký trenér Jiří Kyněra, který se o mandát uchází za hnutí ANO. Kandidaturu avizoval i Michal Janda ze Svobodných, Přísaha zde nasadí bývalého příslušníka policie a nynějšího podnikatele Pavla Černého. V pondělí na sociálních sítích kandidaturu za hnutí Stačilo! oznámila také zastupitelka Jihomoravského kraje Petra Rédová.
Před šesti lety zvítězil v obvodu Tomáš Třetina za TOP 09, když ve druhém kole porazil tehdejšího starostu Znojma Jana Groise. Třetina získal přes 54 procent hlasů.
Přehled kandidátů do Senátu v obvodu 54 Znojmo:
Navrhující strana Kandidát 2026 Kandidát 2020
TOP 09 Tomáš Třetina Tomáš Třetina
ANO Jiří Kyněra Martin Pavlík
SPD x Růžena Šalomonová
KSČM x Pavel Kováčik
Trikolora x Vladimír Železný
Stačilo! Petra Rédová x
Starostové a osobnosti pro Moravu x Jan Grois
Svobodní Michal Janda x
Přísaha Pavel Černý x
Nezávislá kandidátka x Bohumila Beranová
Zdroj: volby.cz a informace od stran a kandidátů