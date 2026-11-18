Nejvyšší správní soud (NSS) dnes oznámí, jak rozhodl o poslední dosud nevyřízené stížnosti na senátní volby. Podal ji Radek Černý (ODS), jenž na Žďársku o jediný hlas nepostoupil do druhého kola. Soud si vyžádal volební dokumentaci z 26 okrsků, aby mohl přepočítat hlasy.
Černý podle zveřejněných výsledků voleb získal v prvním kole 11.372 hlasů. Lidovec Josef Klement jich měl 11.373, a proto postoupil do druhého kola, kde porazil Michala Šmardu (Volt) a obhájil senátorský mandát.
NSS po letošních senátních volbách dostal 16 stížností, zatím žádné nevyhověl. Nejdéle se zabývá právě Černého podnětem.