O složení delegace na summitu NATO podle ministra Zůny rozhoduje premiér

O složení delegace na letním summitu Severoatlantické aliance (NATO) rozhoduje premiér, je to mezi ním a prezidentem, řekl dnes novinářům ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Ve Vyškově, kde se účastnil slavnostní vojenské přísahy nováčků, věc víc nechtěl komentovat. Vláda dříve oznámila, že na summitu NATO v Ankaře počítá s účastí premiéra Andreje Babiše (ANO), Zůny jako ministra obrany a ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé). Českou delegaci chce ale na summitu vést prezident Petr Pavel.
"K tomu já se nemohu vyjadřovat. Je to skutečně mezi premiérem a prezidentem republiky. Nepřísluší mi to komentovat a já nejsem ani přítomen této diskusi," řekl Zůna. Na novinářský dotaz, kdo pojede na summit, odpověděl: "Tak jak rozhodl premiér vlády. Tak je to premiér, je to ministr zahraničí a je to ministr obrany," připomněl ministr obrany dříve zveřejněné informace.
To, že rozhodnutí o složení delegace je na Babišovi, řekl ve čtvrtek také vicepremiér Karel Havlíček (ANO). Doplnil tehdy, že v aktuální mimořádné bezpečnostní situaci by měla na summitu NATO skládat účty a představovat své vize vláda, protože je odpovědná za rozpočet.
Pavel ve středu Babišovi v dopisu napsal, že na červencovém summitu hodlá být v souladu se svým ústavním postavením v čele české delegace. Babiš se k dopisu dosud nevyjádřil, ve videu zveřejněném ve čtvrtek na síti X odkázal na pondělí s tím, že by se místo cesty na summit mělo debatovat spíš o nízké porodnosti v Česku.
V březnu premiér uvedl, že svou a Macinkovu účast na summitu NATO považuje za logickou. Zástupci vlády podle Babiše lépe než hlava státu spojencům včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa vysvětlí výši letošních výdajů na obranu v českém rozpočtu, které jako nízké kritizovali zástupci české opozice i američtí diplomaté.
Summity NATO v minulosti navštěvovali za ČR jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu.