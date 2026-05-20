O vedení brněnského Divadla Radost má zájem šest uchazečů

Do výběrového řízení na ředitele či ředitelku brněnského Divadla Radost se přihlásilo šest uchazečů, oznámil dnes v tiskové zprávě mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. Zájemci se mohli hlásit do 30. dubna. Mezi přihlášenými uchazeči je například scénograf a dosavadní ředitel Pavel Hubička nebo bývalý ředitel Centra experimentálního divadla v Brně Miroslav Oščatka. O novém řediteli by mohlo být jasno do léta.
Zájem o vedení divadla má vedle Hubičky a Oščatky také divadelní dramaturg Jakub Molnár, jenž má zkušenosti z brněnského divadla Husa na Provázku. Mezi uchazeči jsou i umělecká manažerka Tereza Ondrová, divadelní režisérka Janka Ryšánek Schmiedtová nebo Michal Sopuch, který v letech 2016 až 2020 působil v Divadle Radost jako umělecký šéf.
"Mezi přihlášenými je stávající pan ředitel i další jména s požadovaným vzděláním a bohatými zkušenostmi z divadelního prostředí. Dalším krokem bude zasedání výběrové komise. Ta se bude zabývat předloženými koncepcemi, v nichž měly být předloženy nejen umělecké plány, ale i návrhy personálního obsazení funkce uměleckého šéfa nebo ekonomická, obchodní a marketingová strategie divadla. A proběhnou také pohovory s jednotlivými uchazeči a uchazečkami. Předpokládáme, že proces výběru bude dokončen do začátku letních prázdnin," uvedla primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS).
Výběrové řízení vypsali brněnští radní na konci letošního ledna. Učinili tak po zhodnocení funkčního období Pavla Hubičky, který vede příspěvkovou organizaci od července 2020. Primátorka jeho přínos pro divadlo ocenila, zároveň chce porovnat jiné vize pro další období, uvedla tehdy. Město u svých organizací běžně po pěti letech hodnotí jejich vedení, následně ředitelky či ředitele buď potvrzuje ve funkcích, nebo vypisuje výběrové řízení.
Divadlo Radost je profesionální divadlo pro děti a mládež, které v Brně působí od roku 1949. V repertoáru má divadlo inscenace pro děti od šesti měsíců až po mládež a dospělé publikum. Divadlo pořádá ve dvouletých cyklech Festival Radosti pro děti, teenagery a dospělé, který se věnuje inscenacím zaměřeným na práci s loutkou, objektem a artefaktem.